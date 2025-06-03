Министерство юстиции США проверяет законность ряда помилований, одобренных Байденом

Расследование касается того, был ли Байден "компетентным и не использовали ли его другие люди, применив AutoPen или другие средства"

Джо Байден (Фото: Kenny Holston/EPA)

Чиновнику Министерства юстиции США поручено проверить законность помилования, предоставленного 46-м президентом Штатов Джо Байденом в последние дни президентства членам его семьи и заключенным, приговоренным к смертной казни. Об этом сообщило агентство Reuters.

Соответствующее указание получил старший чиновник Министерства юстиции США под руководством действующего президента Штатов Дональда Трампа.

Адвокат Министерства юстиции по вопросам помилования Эд Мартин написал в электронном письме, которое получило Reuters, что расследование касается того, был ли Байден "компетентным и не использовали ли его другие люди, применив AutoPen или другие средства".

AutoPen – это устройство, предназначенное для автоматического проставления подписи на документах. Трамп и его сторонники выдвинули разнообразные безосновательные утверждения о том, что использование Байденом этого устройства во время президентства нивелировало его действия или свидетельствовало о том, что он не полностью осознавал их. Однако неизвестно, использовал ли Байден AutoPen для одобрения помилования.

В электронном письме говорится, что расследование Мартина сосредоточено на превентивных помилованиях, которые Байден выдал нескольким членам своей семьи, и помилованиях, спасших 37 заключенных от смертной казни, заменив их приговоры на пожизненное заключение.

В электронном письме не уточнялось, помилование каких членов семьи Байдена проверяется. Также не было четко отмечено, кто поручил Мартину начать расследование.

2 декабря 2024 года Байден помиловал сына Хантера и заявил, что его дело рассматривалось не так, как дела других подозреваемых.

20 января 2025 года Байден превентивно помиловал пятерых членов своей семьи в последние минуты пребывания в должности.