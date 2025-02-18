Міністр оборони Британії заявив, що світ перебуває у "новій ері загроз"

Джон Гілі (Фото: Andy Rain/EPA)

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що наразі світ перебуває у новій ері загроз, а це своєю чергою вимагає нової ери для оборони. Таку думку він висловив під час виступу в Інституті уряду у Лондоні, цитує британська газета The Guardian.

За його словами, рішення, які ухвалять протягом наступних тижнів, визначатимуть не лише результат війни в Україні, але й безпеку всього світу для наступних поколінь.

"Але, на мій погляд, перевірка лідерства, політичного лідерства полягає не лише в управлінні найближчим часом, а й у реформуванні на майбутнє. Ми живемо в нову еру загроз, і це вимагає нової ери для оборони", – стверджує Гілі.