Міністр оборони Британії заявив, що світ перебуває у "новій ері загроз"
Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що наразі світ перебуває у новій ері загроз, а це своєю чергою вимагає нової ери для оборони. Таку думку він висловив під час виступу в Інституті уряду у Лондоні, цитує британська газета The Guardian.
За його словами, рішення, які ухвалять протягом наступних тижнів, визначатимуть не лише результат війни в Україні, але й безпеку всього світу для наступних поколінь.
"Але, на мій погляд, перевірка лідерства, політичного лідерства полягає не лише в управлінні найближчим часом, а й у реформуванні на майбутнє. Ми живемо в нову еру загроз, і це вимагає нової ери для оборони", – стверджує Гілі.
- У листопаді 2024 року Bloomberg писало, що Європі доведеться подвоїти витрати на оборону через агресію РФ та перемогу Трампа.
- 22 січня 2025 року Туск заявив, що Європа має озброїтися, щоб "вижити" в умовах дедалі більш невизначеного світового порядку, тому військові витрати мають бути збільшені.