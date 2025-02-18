Министр обороны Британии заявил, что мир находится в "новой эре угроз"
Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что в настоящее время мир находится в новой эре угроз, а это, в свою очередь, требует новой эры для обороны. Такое мнение он высказал в ходе выступления в Институте правительства в Лондоне, цитирует британская газета The Guardian.
По его словам, решения, которые будут приняты в течение следующих недель, будут определять не только исход войны в Украине, но и безопасность всего мира для следующих поколений.
"Но, по моему мнению, проверка лидерства, политического лидерства заключается не только в управлении в ближайшее время, но и в реформировании на будущее. Мы живем в новую эру угроз, и это требует новой эры для обороны", – утверждает Хили.
- В ноябре 2024 года Bloomberg писало, что Европе придется удвоить расходы на оборону из-за агрессии РФ и победы Трампа.
- 22 января 2025 года Туск заявил, что Европа должна вооружиться, чтобы "выжить" в условиях все более неопределенного мирового порядка, поэтому военные расходы должны быть увеличены.