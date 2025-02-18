Министр обороны Британии заявил, что мир находится в "новой эре угроз"

Джон Хили (Фото: Andy Rain/EPA)

Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что в настоящее время мир находится в новой эре угроз, а это, в свою очередь, требует новой эры для обороны. Такое мнение он высказал в ходе выступления в Институте правительства в Лондоне, цитирует британская газета The Guardian.

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По его словам, решения, которые будут приняты в течение следующих недель, будут определять не только исход войны в Украине, но и безопасность всего мира для следующих поколений.

"Но, по моему мнению, проверка лидерства, политического лидерства заключается не только в управлении в ближайшее время, но и в реформировании на будущее. Мы живем в новую эру угроз, и это требует новой эры для обороны", – утверждает Хили.