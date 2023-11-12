"Ми тріо". У Грузії розраховують на одночасний вступ в ЄС з Україною і Молдовою

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що її країна вступить в Євросоюз одночасно з Україною і Молдовою, хоча поки що вона ще відстає в плані євроінтеграції. Про це вона сказала в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.

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Голова Європейської Ради Шарль Мішель на початку жовтня припустив, що Україна може приєднатися до Європейського Союзу у 2030 році, якщо будуть виконані всі необхідні умови.

Ведучий LCI припустив, що для Грузії вступ може бути ще дальшою перспективою, на що Зурабішвілі відповіла:

"Ні, я думаю, що це відбудеться одночасно. Станеться це в 2030, 2031 чи 2029 році – я не знаю, але цей горизонт буде наступним "великим вибухом", як кажуть, наступні учасники увійдуть приблизно разом. Ми тріо, Молдова, Україна і Грузія, і це тріо створено разом з нами", – сказала вона.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала надати Грузії статус кандидата у члени ЄС, а з Україною і Молдовою – почати переговори про приєднання.

Україна розраховує, що зможе стати членом Євросоюзу протягом найближчих років.

Підтримка вступу до ЄС в українців зараз перебуває на рекордно високому рівні.

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