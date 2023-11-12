"Мы трио". В Грузии рассчитывают на одновременное вступление в ЕС с Украиной и Молдовой

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что ее страна вступит в Евросоюз одновременно с Украиной и Молдовой, хотя пока она отстает в плане евроинтеграции. Об этом она сказала в интервью французскому телеканалу LCI.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава Европейского Совета Шарль Мишель в начале октября предположил, что Украина может присоединиться к Европейскому Союзу в 2030 году, если будут выполнены все необходимые условия.

Ведущий LCI предположил, что для Грузии вступление может быть еще более долгой перспективой, на что Зурабишвили ответила:

"Нет, я думаю, что это произойдет одновременно. Произойдет это в 2030, 2031 или 2029 году – я не знаю, но этот горизонт будет следующим "большим взрывом", как говорится, следующие участники войдут примерно вместе. Мы трио, Молдова, Украина и Грузия, и это трио создано вместе с нами", — сказала она.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, а с Украиной и Молдовой – начать переговоры о присоединении.

Украина рассчитывает, что сможет стать членом Евросоюза в ближайшие годы.

Поддержка вступления в ЕС у украинцев сейчас находится на рекордно высоком уровне.

Читайте также: Провал вступления Грузии в Евросоюз будет на руку Кремлю – Боррель

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.