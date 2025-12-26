МЗС Азербайджану відреагувало на закриття Росією справи щодо катастрофи літака AZAL
Припинення розслідування Слідчим комітетом Росії кримінальної справи за фактом катастрофи літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL) викликає в Азербайджану серйозні питання. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ країни Джейхун Байрамов, передає медіа Report.
За словами міністра, Слідчий комітет Росії направив Азербайджану лист за підсумками розслідування авіакатастрофи, зміст якого викликав подив.
"У листі вказувалося, що кримінальна справа вже припинена. Безумовно, такий крок викликає у нас дуже серйозні питання", – зазначив Байрамов, додавши, що на цей лист була направлена офіційна відповідь азербайджанських органів.
Міністр сказав, що Азербайджан очікує на виконання Росією своїх зобов'язань у зв'язку з цим інцидентом.
Байрамов нагадав, що 25 грудня була річниця авіакатастрофи й висловив співчуття родинам загиблих.
"Факт ураження літака згодом було визнано російською стороною, а також було заявлено про виплату компенсацій. Це була важлива заява. Ми очікуємо, що цей процес буде доведено до кінця", – сказав він.
- Літак AZAL розбився 25 грудня поблизу міста Актау у Казахстані після того, як він змінив маршрут через Каспійське море з півдня Росії. Судно мало виконати рейс із Баку до Грозного.
- Відомо, що загинуло 38 осіб. Після катастрофи Путін двічі зателефонував Алієву і перепросив за те, що "трагічний інцидент" стався в повітряному просторі Росії.
- У лютому 2025 року Reuters з посиланням на джерело в уряді Азербайджану повідомило, що літак був збитий російською системою ППО "Панцир-С".
- 9 жовтня Путін уперше визнав, що причиною катастрофи літака AZAL стали ракети російської ППО, але став нарікати на нібито українські дрони й буцімто несправність озброєння РФ.
