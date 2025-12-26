МЗС Азербайджану відреагувало на закриття Росією справи щодо катастрофи літака AZAL

Азербайджан очікує на виконання Росією своїх зобов'язань у зв'язку з авіакатастрофою

Місце катастрофи (Фото: Azamat Sarsenbayev/EPA)

Припинення розслідування Слідчим комітетом Росії кримінальної справи за фактом катастрофи літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL) викликає в Азербайджану серйозні питання. Про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ країни Джейхун Байрамов, передає медіа Report.

За словами міністра, Слідчий комітет Росії направив Азербайджану лист за підсумками розслідування авіакатастрофи, зміст якого викликав подив.

"У листі вказувалося, що кримінальна справа вже припинена. Безумовно, такий крок викликає у нас дуже серйозні питання", – зазначив Байрамов, додавши, що на цей лист була направлена офіційна відповідь азербайджанських органів.

Міністр сказав, що Азербайджан очікує на виконання Росією своїх зобов'язань у зв'язку з цим інцидентом.

Байрамов нагадав, що 25 грудня була річниця авіакатастрофи й висловив співчуття родинам загиблих.

"Факт ураження літака згодом було визнано російською стороною, а також було заявлено про виплату компенсацій. Це була важлива заява. Ми очікуємо, що цей процес буде доведено до кінця", – сказав він.