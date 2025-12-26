МИД Азербайджана отреагировал на закрытие Россией дела по катастрофе самолета AZAL

Азербайджан ожидает выполнения Россией своих обязательств в связи с авиакатастрофой

Место катастрофы (Фото: Azamat Sarsenbayev/EPA)

Прекращение расследования Следственным комитетом России уголовного дела по факту катастрофы самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вызывает у Азербайджана серьезные вопросы. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов, передает медиа Report.

По словам министра, Следственный комитет России направил Азербайджану письмо по итогам расследования авиакатастрофы, содержание которого вызвало недоумение.

"В письме указывалось, что уголовное дело уже прекращено. Безусловно, такой шаг вызывает у нас очень серьезные вопросы", – отметил Байрамов, добавив, что на это письмо был направлен официальный ответ азербайджанских органов.

Министр сказал, что Азербайджан ожидает выполнения Россией своих обязательств в связи с этим инцидентом.

Байрамов напомнил, что 25 декабря была годовщина авиакатастрофы и выразил соболезнования семьям погибших.

"Факт поражения самолета впоследствии был признан российской стороной, а также было заявлено о выплате компенсаций. Это было важное заявление. Мы ожидаем, что этот процесс будет доведен до конца", – сказал он.