МИД Азербайджана отреагировал на закрытие Россией дела по катастрофе самолета AZAL
Прекращение расследования Следственным комитетом России уголовного дела по факту катастрофы самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вызывает у Азербайджана серьезные вопросы. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов, передает медиа Report.
По словам министра, Следственный комитет России направил Азербайджану письмо по итогам расследования авиакатастрофы, содержание которого вызвало недоумение.
"В письме указывалось, что уголовное дело уже прекращено. Безусловно, такой шаг вызывает у нас очень серьезные вопросы", – отметил Байрамов, добавив, что на это письмо был направлен официальный ответ азербайджанских органов.
Министр сказал, что Азербайджан ожидает выполнения Россией своих обязательств в связи с этим инцидентом.
Байрамов напомнил, что 25 декабря была годовщина авиакатастрофы и выразил соболезнования семьям погибших.
"Факт поражения самолета впоследствии был признан российской стороной, а также было заявлено о выплате компенсаций. Это было важное заявление. Мы ожидаем, что этот процесс будет доведен до конца", – сказал он.
- Самолет AZAL разбился 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане после того, как он изменил маршрут через Каспийское море с юга России. Судно должно было выполнить рейс из Баку в Грозный.
- Известно, что погибло 38 человек. После катастрофы Путин дважды позвонил Алиеву и извинился за то, что "трагический инцидент" произошел в воздушном пространстве России.
- В феврале 2025 года Reuters со ссылкой на источник в правительстве Азербайджана сообщило, что самолет был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С".
- 9 октября Путин впервые признал, что причиной катастрофы самолета AZAL стали ракеты российской ПВО, но стал сетовать на якобы украинские дроны и якобы неисправность вооружения РФ.
