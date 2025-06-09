МЗС Швеції вважає, що Греті Тунберг не потрібна допомога

Грета Тунберг з частиною команди (Фото: ORIETTA SCARDINO / EPA)

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Штенергард вважає, що екоактивістка Грета Тунберг, яка була затримана ізраїльськими військовими дорогою до Гази, наразі не потребує підтримки МЗС країни. Водночас вона розкритикувала затриманих активістів за заклик "тиснути на шведський уряд", через що була паралізована робота МЗС. Про це дипломатка розповіла в інтерв’ю SVT.

На думку Штенергард, Ізраїль "має певні можливості" для супроводу корабля, на якому активісти плили до Гази, відповідно до міжнародного права.

"Якщо їй знадобиться консульська підтримка, ми зробимо все можливе, як робимо з усіма громадянами Швеції", – додала вона.

Штенергард розкритикувала Грету Тунберг за заклик у соціальних мережах "тиснути на шведський уряд", після якого прихильники активістки почали телефонувати до МЗС.

"Досить небезпечно проводити кампанію, яка призводить до відключення консульської гарячої лінії Міністерства закордонних справ. Наслідком цього є те, що шведи, які потребують допомоги за кордоном, змушені занадто довго стояти в черзі", – сказала міністерка.