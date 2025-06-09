МИД Швеции считает, что Грете Тунберг не нужна помощь

Грета Тунберг с частью команды (Фото: ORIETTA SCARDINO / EPA)

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Штенергард считает, что экоактивистка Грета Тунберг, которая была задержана израильскими военными дорогой в Газу, пока не нуждается в поддержке МИД страны. В то же время она подвергла критике задержанных активистов за призыв "давить на шведское правительство", из-за чего была парализована работа МИД. Об этом дипломат рассказала в интервью SVT.

По мнению Штенергард, Израиль "имеет определенные возможности" для сопровождения корабля, на котором активисты плыли в Газу, в соответствии с международным правом.

"Если ей понадобится консульская поддержка, мы сделаем все возможное, как поступаем со всеми гражданами Швеции", – добавила она.

Штенергард раскритиковала Грету Тунберг за призыв в социальных сетях "давить на шведское правительство", после которого сторонники активистки начали звонить в МИД.

"Довольно опасно проводить кампанию, которая приводит к отключению консульской горячей линии Министерства иностранных дел. Следствием этого является то, что шведы, нуждающиеся в помощи за рубежом, вынуждены слишком долго стоять в очереди", – говорит министр.