МЗС засудило порушення територіальної цілісності ДР Конго та запропонувало гуманітарну допомогу
Україна засудила порушення територіальної цілісності та суверенітету Демократичної Республіки Конго і захоплення бойовиками М23 населених пунктів на сході країни. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.
У зовнішньополітичному відомстві заявили, що Україна із занепокоєнням спостерігає за загостренням військових дій на сході ДРК і вважає неприпустимими поширення погроз щодо подальшого захоплення інших міст і територій держави, що є грубим порушенням норм і принципів міжнародного права та Статуту Організації об’єднаних націй.
МЗС закликало сторони до пошуку шляхів припинення бойових дій, досягнення миру та остаточного врегулювання збройного конфлікту, який призвів до людських втрат конголезців і руйнування об’єктів цивільної інфраструктури ДРК.
"У цьому зв’язку підтримуємо міжнародні зусилля з вирішення конфлікту на сході ДРК мирним шляхом, зокрема в рамках Луандійського процесу, який відбувається за посередництва Анголи", – йдеться в заяві.
Україна готова активно долучитися до надання гуманітарної допомоги, зокрема, у сфері продовольчої безпеки, а також ліквідації наслідків конфлікту.
МЗС заявило про потребу якнайшвидше стабілізувати безпекову ситуацію, щоб не допустити подальшої регіональної дестабілізації та розгортання конфлікту у повномасштабну війну.
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- 27 січня 2025 року стало відомо, що підтримувані Руандою повстанці з угруповання M23 заявили про взяття під контроль міста Гома – ключового адміністративного й економічного центру на сході ДРК.