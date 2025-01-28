МЗС засудило порушення територіальної цілісності ДР Конго та запропонувало гуманітарну допомогу

ДР Конго (Фото: Moise Niyonzima/EPA)

Україна засудила порушення територіальної цілісності та суверенітету Демократичної Республіки Конго і захоплення бойовиками М23 населених пунктів на сході країни. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

У зовнішньополітичному відомстві заявили, що Україна із занепокоєнням спостерігає за загостренням військових дій на сході ДРК і вважає неприпустимими поширення погроз щодо подальшого захоплення інших міст і територій держави, що є грубим порушенням норм і принципів міжнародного права та Статуту Організації об’єднаних націй.

МЗС закликало сторони до пошуку шляхів припинення бойових дій, досягнення миру та остаточного врегулювання збройного конфлікту, який призвів до людських втрат конголезців і руйнування об’єктів цивільної інфраструктури ДРК.

"У цьому зв’язку підтримуємо міжнародні зусилля з вирішення конфлікту на сході ДРК мирним шляхом, зокрема в рамках Луандійського процесу, який відбувається за посередництва Анголи", – йдеться в заяві.

Україна готова активно долучитися до надання гуманітарної допомоги, зокрема, у сфері продовольчої безпеки, а також ліквідації наслідків конфлікту.

МЗС заявило про потребу якнайшвидше стабілізувати безпекову ситуацію, щоб не допустити подальшої регіональної дестабілізації та розгортання конфлікту у повномасштабну війну.

ДОВІДКА. Конго звинувачує Руанду в підтримці M23, зокрема в постачанні військ і зброї, що та заперечує. Коріння конфлікту сягає геноциду в Руанді 1994 року, який призвів до дестабілізації регіону та появи угруповань, таких як M23, що представляють інтереси конголезьких тутсі. Ескалація викликає занепокоєння через ризик масштабної регіональної війни. Радбез ООН готує екстрене засідання для обговорення кризи. Конго звинувачує Руанду в підтримці M23, зокрема в постачанні військ і зброї, що та заперечує. Коріння конфлікту сягає геноциду в Руанді 1994 року, який призвів до дестабілізації регіону та появи угруповань, таких як M23, що представляють інтереси конголезьких тутсі. Ескалація викликає занепокоєння через ризик масштабної регіональної війни. Радбез ООН готує екстрене засідання для обговорення кризи.