МИД осудил нарушение территориальной целостности ДР Конго и предложил гуманитарную помощь
Украина осудила нарушению территориальной целостности и суверенитета Демократической Республики Конго и захват боевиками М23 населенных пунктов на востоке страны. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Украина с беспокойством наблюдает за обострением военных действий на востоке ДРК и считает недопустимым распространение угроз дальнейшего захвата других городов и территорий государства, что является грубым нарушением норм и принципов международного права и Устава Организации объединенных наций.
МИД призвал стороны к поиску путей прекращения боевых действий, достижению мира и окончательному урегулированию вооруженного конфликта, который привел к человеческим потерям конголезцев и разрушению объектов гражданской инфраструктуры ДРК.
"В связи с этим поддерживаем международные усилия по разрешению конфликта на востоке ДРК мирным путем, в частности в рамках Луандийского процесса, который проходит при посредничестве Анголы", – говорится в заявлении.
Украина готова активно приобщиться к оказанию гуманитарной помощи, в частности в сфере продовольственной безопасности, а также ликвидации последствий конфликта.
МИД заявил о необходимости как можно быстрее стабилизировать ситуацию в сфере безопасности, чтобы не допустить дальнейшей региональной дестабилизации и развертывания конфликта в полномасштабную войну.
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