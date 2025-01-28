МИД осудил нарушение территориальной целостности ДР Конго и предложил гуманитарную помощь

ДР Конго (Фото: Moise Niyonzima/EPA)

Украина осудила нарушению территориальной целостности и суверенитета Демократической Республики Конго и захват боевиками М23 населенных пунктов на востоке страны. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

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Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Украина с беспокойством наблюдает за обострением военных действий на востоке ДРК и считает недопустимым распространение угроз дальнейшего захвата других городов и территорий государства, что является грубым нарушением норм и принципов международного права и Устава Организации объединенных наций.

МИД призвал стороны к поиску путей прекращения боевых действий, достижению мира и окончательному урегулированию вооруженного конфликта, который привел к человеческим потерям конголезцев и разрушению объектов гражданской инфраструктуры ДРК.

"В связи с этим поддерживаем международные усилия по разрешению конфликта на востоке ДРК мирным путем, в частности в рамках Луандийского процесса, который проходит при посредничестве Анголы", – говорится в заявлении.

Украина готова активно приобщиться к оказанию гуманитарной помощи, в частности в сфере продовольственной безопасности, а также ликвидации последствий конфликта.

МИД заявил о необходимости как можно быстрее стабилизировать ситуацию в сфере безопасности, чтобы не допустить дальнейшей региональной дестабилизации и развертывания конфликта в полномасштабную войну.

СПРАВКА. Конго обвиняет Руанду в поддержке M23, в частности, в поставке войск и оружия, которое та отрицает. Корни конфликта уходят в геноцид в Руанде 1994 года, который привел к дестабилизации региона и появлению группировок, таких как M23, представляющих интересы конголезских тутси. Эскалация вызывает беспокойство из-за риска масштабной региональной войны. Совбез ООН готовит экстренное заседание по обсуждению кризиса. Конго обвиняет Руанду в поддержке M23, в частности, в поставке войск и оружия, которое та отрицает. Корни конфликта уходят в геноцид в Руанде 1994 года, который привел к дестабилизации региона и появлению группировок, таких как M23, представляющих интересы конголезских тутси. Эскалация вызывает беспокойство из-за риска масштабной региональной войны. Совбез ООН готовит экстренное заседание по обсуждению кризиса.