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На КПП сектору Газа вибух під час проходження гуманітарного конвою – Reuters

Этот материал также доступен на русском
22.10.2023, 18:23
На КПП сектору Газа вибух під час проходження гуманітарного конвою – Reuters - Фото
Ілюстративне зображення (Фото - EPA)

На КПП Рафах між Єгиптом та сектором Газа стався вибух якраз у той час, коли кордон перетинав другий конвой із міжнародною гуманітарною допомогою. Про це повідомляє Reuters.

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За повідомленнями очевидців, вибух пролунав, коли другий конвой із міжнародною гуманітарною допомогою опинився на території КПП. Місто та причини вибуху поки невідомі.

Слідом за вибухом було чути звуки сирен швидкої допомоги.

Перший гуманітарний конвой пройшов через КПП Рафах 21 жовтня.

19 жовтня президент Єгипту Абдул Фаттах Ас-Сісі та президент США Джо Байден домовилися про доставку гуманітарної допомоги до Гази, Єгипет погодився пропустити 20 вантажівок. За повідомленнями представників ООН, йшлося лише про перший транш гуманітарної допомоги для цивільного населення сектору Газа.

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Сергій Бережний
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вибухєгипетсектор Газагуманітарна допомогаРафах

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