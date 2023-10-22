На КПП сектору Газа вибух під час проходження гуманітарного конвою – Reuters

На КПП Рафах між Єгиптом та сектором Газа стався вибух якраз у той час, коли кордон перетинав другий конвой із міжнародною гуманітарною допомогою. Про це повідомляє Reuters.

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За повідомленнями очевидців, вибух пролунав, коли другий конвой із міжнародною гуманітарною допомогою опинився на території КПП. Місто та причини вибуху поки невідомі.

Слідом за вибухом було чути звуки сирен швидкої допомоги.



Перший гуманітарний конвой пройшов через КПП Рафах 21 жовтня.

19 жовтня президент Єгипту Абдул Фаттах Ас-Сісі та президент США Джо Байден домовилися про доставку гуманітарної допомоги до Гази, Єгипет погодився пропустити 20 вантажівок. За повідомленнями представників ООН, йшлося лише про перший транш гуманітарної допомоги для цивільного населення сектору Газа.

7 жовтня 2023 ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

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