На КПП сектора Газа взрыв во время прохождения гуманитарного конвоя – Reuters

На КПП Рафах между Египтом и сектором Газа произошел взрыв как раз в то время, когда границу пересекал второй конвой с международной гуманитарной помощью. Об этом сообщает Reuters.

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По сообщениям очевидцев, взрыв раздался, когда второй конвой с международной гуманитарной помощью оказался на территории КПП. Место и причины взрыва пока неизвестны.