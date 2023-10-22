UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На КПП сектора Газа взрыв во время прохождения гуманитарного конвоя – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2023, 18:23
На КПП сектора Газа взрыв во время прохождения гуманитарного конвоя – Reuters - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - EPA)

На КПП Рафах между Египтом и сектором Газа произошел взрыв как раз в то время, когда границу пересекал второй конвой с международной гуманитарной помощью. Об этом сообщает Reuters.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По сообщениям очевидцев, взрыв раздался, когда второй конвой с международной гуманитарной помощью оказался на территории КПП. Место и причины взрыва пока неизвестны.

Вслед за взрывом были слышны звуки сирен скорой помощи.

Первый гуманитарный конвой прошел через КПП Рафах 21 октября.

19 октября президент Египта Абдул Фаттах Ас-Сиси и президент США Джо Байден договорились о доставке гуманитарной помощи в Газу, Египет согласился пропустить 20 грузовиков. По сообщениям представителей ООН, речь шла только о первом транше гуманитарной помощи для гражданского населения сектора Газа.  

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гуманитарная помощьЕгипетвзрывсектор газаРафах

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 