На КПП сектора Газа взрыв во время прохождения гуманитарного конвоя – Reuters
На КПП Рафах между Египтом и сектором Газа произошел взрыв как раз в то время, когда границу пересекал второй конвой с международной гуманитарной помощью. Об этом сообщает Reuters.
По сообщениям очевидцев, взрыв раздался, когда второй конвой с международной гуманитарной помощью оказался на территории КПП. Место и причины взрыва пока неизвестны.
Вслед за взрывом были слышны звуки сирен скорой помощи.
Первый гуманитарный конвой прошел через КПП Рафах 21 октября.
19 октября президент Египта Абдул Фаттах Ас-Сиси и президент США Джо Байден договорились о доставке гуманитарной помощи в Газу, Египет согласился пропустить 20 грузовиков. По сообщениям представителей ООН, речь шла только о первом транше гуманитарной помощи для гражданского населения сектора Газа.
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