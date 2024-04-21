На Шрі-Ланці гоночна машина влетіла у глядачів: семеро загиблих та 20 поранених

Серед загиблих – четверо суддів та глядачі, з-поміж яких восьмирічна дівчинка

Машина швидкої допомоги на Шрі-Ланці (Фото: ЕРА/CHAMILA KARUNARATHNE)

Гоночний автомобіль в'їхав у натовп глядачів на перегонах Fox Hill Super Cross 2024 у Шрі-Ланці, внаслідок чого загинули семеро людей, ще 20 зазнали поранень. Про це повідомляє Daily Mirror.

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Аварія сталася у невеликому місті Діяталава у південній частині острова. Водій машини втратив керування, після чого в'їхав у людей.

Організатори заходу повідомили журналістам, що серед загиблих – четверо суддів перегонів, а також глядачі, зокрема восьмирічна дівчинка.

Загалом на перегонах були присутні понад 100 000 глядачів.

11 лютого 2024 року стало відомо, що нігерійський бізнесмен Герберт Вігве, співзасновник і гендиректор найбільшого в країні Access Bank, загинув в авіакатастрофі у США.

29 березня повідомлялося, що у Польщі, тікаючи від поліції, в ДТП загинув 18-річний українець.

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