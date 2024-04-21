На Шри-Ланке гоночная машина влетела в зрителей: семеро погибших и 20 раненых
Гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках Fox Hill Super Cross 2024 в Шри-Ланке, в результате чего погибли семь человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает Daily Mirror.
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Авария произошла в небольшом городе Дияталава в южной части острова. Водитель машины потерял управление, после чего въехал в людей.
Организаторы мероприятия сообщили журналистам, что среди погибших – четверо судей гонки, а также зрители, в том числе восьмилетняя девочка.
Всего на скачках присутствовало более 100 000 зрителей.
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