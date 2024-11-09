На залізничній станції у Пакистані смертник влаштував теракт, вбивши десятки людей – відео
На південному заході Пакистану смертник підірвав себе на залізничній станції, пише Geo TV. Внаслідок теракту загинули щонайменше 27 осіб, серед яких залізничники та солдати, ще 40 – поранені.
Зазначається, що частина постраждалих перебуває у важкому стані, а кілька осіб померли в лікарні.
Напад стався на залізничному вокзалі у Кветті, адміністративному центрі провінції Белуджистан. На платформі перебувало близько 100 пасажирів, які очікували потяг до міста Равалпінді.
Як повідомили Reuters представники поліції, "мішенню були військовослужбовці з піхотного училища", а багато поранених перебувають у критичному стані. Відповідальність за теракт взяло на себе заборонене в країні сепаратистське угруповання "Визвольна армія Белуджистану".
🚨 BCCI DECIDES AGAINST PAKISTAN TRAVEL 📷— Confusion Corner (@Confusion_Corn) November 9, 2024
The BCCI has notified the PCB that Team India will skip travel to Pakistan, citing security concerns.
Instead, they have requested that all their games be held in Dubai. #ICC #IndianCricketTeam #BCCI #PakistanCricket #Cricket… pic.twitter.com/nycxCpDWl0
За інформацією поліції, серед жертв є близько десяти військових та шість працівників залізниці.
- 23 жовтня в Анкарі біля будівлі турецької аерокосмічної компанії Turkish Aerospace Industries Inc стався теракт з участю трьох бойовиків.
- Того ж дня міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив про загибель п'ятьох людей і понад 20 поранених. Турецькі спецпризначенці знищили двох терористів.