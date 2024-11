На залізничній станції у Пакистані смертник влаштував теракт, вбивши десятки людей – відео

На південному заході Пакистану смертник підірвав себе на залізничній станції, пише Geo TV. Внаслідок теракту загинули щонайменше 27 осіб, серед яких залізничники та солдати, ще 40 – поранені.

Зазначається, що частина постраждалих перебуває у важкому стані, а кілька осіб померли в лікарні.

Напад стався на залізничному вокзалі у Кветті, адміністративному центрі провінції Белуджистан. На платформі перебувало близько 100 пасажирів, які очікували потяг до міста Равалпінді.

Як повідомили Reuters представники поліції, "мішенню були військовослужбовці з піхотного училища", а багато поранених перебувають у критичному стані. Відповідальність за теракт взяло на себе заборонене в країні сепаратистське угруповання "Визвольна армія Белуджистану".

