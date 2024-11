На железнодорожной станции в Пакистане смертник устроил теракт, убив 27 человек – видео

На юго-западе Пакистана смертник взорвал себя на железнодорожной станции, пишет Geo TV. В результате теракта погибли по меньшей мере 27 человек, среди которых железнодорожники и солдаты, еще 40 ранены.

Отмечается, что часть пострадавших находится в тяжелом состоянии, а несколько человек скончались в больнице.

Нападение произошло на железнодорожном вокзале в Кветте, административном центре провинции Белуджистан. На платформе находились около 100 пассажиров, ожидавших поезд в город Равалпинди.

Как сообщили Reuters представители полиции, "мишенью были военнослужащие из пехотного училища", а многие раненые находятся в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в стране сепаратистская группировка "Освободительная армия Белуджистана".

