На железнодорожной станции в Пакистане смертник устроил теракт, убив 27 человек – видео
На юго-западе Пакистана смертник взорвал себя на железнодорожной станции, пишет Geo TV. В результате теракта погибли по меньшей мере 27 человек, среди которых железнодорожники и солдаты, еще 40 ранены.
Отмечается, что часть пострадавших находится в тяжелом состоянии, а несколько человек скончались в больнице.
Нападение произошло на железнодорожном вокзале в Кветте, административном центре провинции Белуджистан. На платформе находились около 100 пассажиров, ожидавших поезд в город Равалпинди.
Как сообщили Reuters представители полиции, "мишенью были военнослужащие из пехотного училища", а многие раненые находятся в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в стране сепаратистская группировка "Освободительная армия Белуджистана".
🚨 BCCI DECIDES AGAINST PAKISTAN TRAVEL 📷— Confusion Corner (@Confusion_Corn) November 9, 2024
BCCI hat notified PCB что Team Индия будет skip travel to Pakistan, citing security concerns.
Instead, они должны требовать, что все свои игры be held in Dubai. #ICC #IndianCricketTeam #BCCI #PakistanCricket #Cricket … pic.twitter.com/nycxCpDWl0
По информации полиции, среди жертв около десяти военных и шесть работников железной дороги.
- 23 октября в Анкаре возле здания турецкой аэрокосмической компании Turkish Aerospace Industries Inc произошел теракт с участием трех боевиков.
- В тот же день министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил о гибели пяти человек и более 20 раненых. Турецкие спецназовцы уничтожили двух террористов.