В Израиле грузовик врезался в автобусную остановку: полиция подозревает теракт – видео

В Израиле грузовик врезался в автобусную остановку: полиция подозревает теракт – видеодополнено
В Израиле утром 27 октября грузовик врезался в автобусную остановку, известно о минимум двух десятках пострадавших. Об этом сообщило издание The Times of Israel.
Инцидент произошел в городе Рамат-ха-Шарон вблизи Тель-Авива. Полиция подозревает, что таран автобусной остановки был терактом. В результате атаки травмированы по меньшей мере 24 человека. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Полиция сообщила, что водитель грузовика, въехавший в людей на автобусной остановке, был застрелен и "нейтрализован" вооруженными гражданскими.
The Times of Israel отметило, что в этом районе расположена штаб-квартира Моссада вместе с несколькими разведывательными подразделениями ЦАХАЛ, включая высокопрофильную группу радиотехнической разведки Unit 8200.
ДОПОЛНЕНО В 11:45. Издание The Times of Israel сообщило, что количество пострадавших увеличилось до 35. Шестеро находятся в тяжелом состоянии. Состояние пяти человек оценивается как средней тяжести. Еще 20 госпитализированы с легкими травмами. Четверо страдают от острой реакции на стресс.
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