В Израиле грузовик врезался в автобусную остановку: полиция подозревает теракт – видео

Шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Тель-Авив (Иллюстративное фото: Abir Sultan/EPA)

В Израиле утром 27 октября грузовик врезался в автобусную остановку, известно о минимум двух десятках пострадавших. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

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Инцидент произошел в городе Рамат-ха-Шарон вблизи Тель-Авива. Полиция подозревает, что таран автобусной остановки был терактом. В результате атаки травмированы по меньшей мере 24 человека. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Полиция сообщила, что водитель грузовика, въехавший в людей на автобусной остановке, был застрелен и "нейтрализован" вооруженными гражданскими.

The Times of Israel отметило, что в этом районе расположена штаб-квартира Моссада вместе с несколькими разведывательными подразделениями ЦАХАЛ, включая высокопрофильную группу радиотехнической разведки Unit 8200.

ДОПОЛНЕНО В 11:45. Издание The Times of Israel сообщило, что количество пострадавших увеличилось до 35. Шестеро находятся в тяжелом состоянии. Состояние пяти человек оценивается как средней тяжести. Еще 20 госпитализированы с легкими травмами. Четверо страдают от острой реакции на стресс.