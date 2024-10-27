В Ізраїлі вантажівка врізалася в автобусну зупинку: поліція підозрює теракт – відео

Тель-Авів (Ілюстративне фото: Abir Sultan/EPA)

В Ізраїлі вранці 27 жовтня вантажівка врізалася в автобусну зупинку, відомо про щонайменше два десятки постраждалих. Про це повідомило видання The Times of Israel.

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Інцидент стався в місті Рамат-ха-Шарон поблизу Тель-Авіва. Поліція підозрює, що таран автобусної зупинки був терактом. Унаслідок атаки травмовано щонайменше 24 людини. Четверо з них у тяжкому стані.

Поліція повідомила, що водій вантажівки, який в'їхав у людей на автобусній зупинці, був застрелений і "нейтралізований" озброєними цивільними.

The Times of Israel зазначило, що у цьому районі розташована штаб-квартира Моссада разом з кількома розвідувальними підрозділами ЦАХАЛ, включно з високопрофільною групою радіотехнічної розвідки Unit 8200.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:45. Видання The Times of Israel повідомило, що кількість постраждалих збільшилася до 35. Шестеро знаходяться в тяжкому стані. Стан п’ятьох людей оцінюють як середньої тяжкості. Ще 20 госпіталізовано з легкими травмами. Четверо страждають від гострої реакції на стрес.