Нагірний Карабах. Місія ООН не виявила порушень проти цивільних осіб

Місія Організації Об’єднаних Націй відвідала Нагірний Карабах і не підтвердила інформацію про насилля проти цивільних осіб або пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури в результаті війни. Про це заявив представник ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє Reuters.

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На тлі заяв Вірменії про здійснення етнічних чисток у Нагірному Карабаху зі сторони Азербайджану, Баку заперечує такі наміри. Влада Азербайджану заявляє, що зацікавлена в тому, аби місцеве вірменське населення залишилося в цьому регіоні та інтегрувалося в азербайджанське суспільство.

Вперше за майже 30 років місія ООН приїхала до Нагірного Карабаху в неділю, 1 жовтня. Вона побувала в Ханкенді, головному місті регіону.

Дюжаррік додав, що представники місії не отримали "жодних повідомлень ні від місцевого населення, ні від інших громадян" про насилля проти цивільних осіб.

Представник ООН зазначив, що члени команди не бачили руйнувань сільськогосподарської інфраструктури або мертвих тварин.

Дюжаррік повідомив, що місія оцінила потреби місцевого населення, що залишилося в Карабаху. Представники місцевої громади повідомили представництву ООН, що в регіоні залишилося від 50 до 1000 вірмен.

Представник місії підкреслив, що наразі в Ханкенді не працює жодний магазин, однак азербайджанська влада планує відновити медичне обслуговування та низку основних комунальних послуг.

Дюжаррік резюмував, що ООН продовжить постійні візити у регіон.

27 вересня 2023 року вірменська служба Радіо Свобода інформувала, що понад 47 000 вірмен виїхали з Карабаху, що становить третину всього населення.

28 вересня так званий глава НКР Самвел Шахраманян підписав указ про розпуск республіки до кінця цього року.

Того ж дня МЗС Азербайджану закликало вірмен з Нагірного Карабаху не їхати з цього регіону та запропонувало процес інтеграції в азербайджанське суспільство.

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