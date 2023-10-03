Нагорный Карабах. Миссия ООН не выявила нарушений против гражданских лиц

Миссия Организации Объединенных Наций посетила Нагорный Карабах и не подтвердила информацию о насилии против гражданских лиц или повреждении объектов гражданской инфраструктуры в результате войны. Об этом заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Reuters.

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На фоне заявлений Армении об осуществлении этнических чисток в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана, Баку отрицает такие намерения. Власти Азербайджана заявляют, что заинтересованы в том, чтобы местное армянское население осталось в этом регионе и интегрировалось в азербайджанское общество.

Впервые почти за 30 лет миссия ООН приехала в Нагорный Карабах в воскресенье, 1 октября. Она побывала в Ханкенди, главном городе региона.

Дюжаррик добавил, что представители миссии не получили "никаких сообщений ни от местного населения, ни от других граждан" о насилии против гражданских лиц.

Представитель ООН отметил, что члены команды не видели разрушения сельскохозяйственной инфраструктуры или мертвых животных.

Дюжаррик сообщил, что миссия оценила потребности местного населения, оставшегося в Карабахе. Представители местной общины сообщили представительству ООН, что в регионе осталось от 50 до 1000 армян.

Представитель миссии подчеркнул, что в настоящее время в Ханкенди не работает ни один магазин, однако азербайджанские власти планируют возобновить медицинское обслуживание и ряд основных коммунальных услуг.

Дюжаррик резюмировал, что ООН продолжит постоянные визиты в регион.

27 сентября 2023 года армянская служба Радио Свобода информировала, что более 47 000 армян выехали из Карабаха, что составляет треть всего населения.

28 сентября так называемый глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске республики до конца этого года.

В тот же день МИД Азербайджана призвал армян из Нагорного Карабаха не уезжать из этого региона и предложил процесс интеграции в азербайджанское общество.

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