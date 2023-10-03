Нагорный Карабах. Миссия ООН не выявила нарушений против гражданских лиц
Миссия Организации Объединенных Наций посетила Нагорный Карабах и не подтвердила информацию о насилии против гражданских лиц или повреждении объектов гражданской инфраструктуры в результате войны. Об этом заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Reuters.
На фоне заявлений Армении об осуществлении этнических чисток в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана, Баку отрицает такие намерения. Власти Азербайджана заявляют, что заинтересованы в том, чтобы местное армянское население осталось в этом регионе и интегрировалось в азербайджанское общество.
Впервые почти за 30 лет миссия ООН приехала в Нагорный Карабах в воскресенье, 1 октября. Она побывала в Ханкенди, главном городе региона.
Дюжаррик добавил, что представители миссии не получили "никаких сообщений ни от местного населения, ни от других граждан" о насилии против гражданских лиц.
Представитель ООН отметил, что члены команды не видели разрушения сельскохозяйственной инфраструктуры или мертвых животных.
Дюжаррик сообщил, что миссия оценила потребности местного населения, оставшегося в Карабахе. Представители местной общины сообщили представительству ООН, что в регионе осталось от 50 до 1000 армян.
Представитель миссии подчеркнул, что в настоящее время в Ханкенди не работает ни один магазин, однако азербайджанские власти планируют возобновить медицинское обслуживание и ряд основных коммунальных услуг.
Дюжаррик резюмировал, что ООН продолжит постоянные визиты в регион.
- 27 сентября 2023 года армянская служба Радио Свобода информировала, что более 47 000 армян выехали из Карабаха, что составляет треть всего населения.
- 28 сентября так называемый глава НКР Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске республики до конца этого года.
- В тот же день МИД Азербайджана призвал армян из Нагорного Карабаха не уезжать из этого региона и предложил процесс интеграции в азербайджанское общество.
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