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Повінь у Лівії: офіційна кількість загиблих зросла до 6000

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 15:41
Повінь у Лівії: офіційна кількість загиблих зросла до 6000 - Фото
Повінь у Дерна (Фото - EPA)

Влада Лівії підтверджує загибель через повінь 11 вересня понад 6000 людей. Про це повідомляє Anadolu.

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Заступник міністра охорони здоров'я Уряду національної єдності Лівії Саадеттін Абдулвекіл повідомив агенству, що на ранок 13 вересня підтверджено загибель понад 6000 осіб.

Ці дані охоплюють усі постраждалі регіони країни. Найбільше загиблих у місті Дерна, яке було затоплено через обвал двох гребель. Більшість міста, в якому проживали близько 90 000 осіб, зруйнована потоками води та бруду.

За даними гуманітарних організацій ООН, 10 000 осіб у Лівії вважаються зниклими безвісти.

Сергій Бережний
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