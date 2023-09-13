Наводнение в Ливии: официальное число погибших выросло до 6000
13.09.2023, 15:41
Наводнение в Дерна (Фото - EPA)
Власти Ливии подтверждают гибель в результате наводнения 11 сентября более 6000 человек. Об этом сообщает Anadolu.
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Заместитель министра здравоохранения Правительства национального единства Ливии Саадеттин Абдулвекил сообщил агентству, что на утро 13 сентября подтверждена гибель более 6000 человек.
Эти данные охватывают все пострадавшие регионы страны. Больше всего погибших в городе Дерна, который был затоплен из-за обрушения двух плотин. Большая часть города, в котором проживали около 90 000 человек, разрушена потоками воды и грязи.
По данным гуманитарных организаций ООН, 10 000 человек в Ливии считаются пропавшими без вести.
- 10 сентября число жертв разрушительного землетрясения в Марокко, которое произошло 8 сентября, превысило 2000 человек.
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