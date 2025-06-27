NBC: У Сенаті пропонують скоротити штат розвідувального управління, яке очолює Габбард

Тулсі Габбард (Фото: Ezra Acayan/EPA)

У Сенаті пропонують масштабну реформу Офісу директора національної розвідки, скоротивши штат організації, що розширилася з моменту її створення після терактів 11 вересня. Про це повідомив телеканал NBC News із посиланням на неназваного співрозмовника, обізнаного з ініціативою.

Згідно з законопроєктом сенатора-республіканця Тома Коттона з Арканзасу, штат Офісу директора національної розвідки, що становить близько 1600 осіб, буде обмежено до 650 співробітників.

У січні штат організації становив близько 2000 осіб, але директорка Національної розвідки Тулсі Габбард уже провела скорочення приблизно на 20% в межах зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа щодо скорочення федеральної робочої сили.

Скорочення штату управління, яким керує Габбард, може послабити її роль у розвідувальній спільноті в той час, коли вона, ймовірно, втратила прихильність Білого дому, зазначили журналісти.

Неназваний співрозмовник заявив NBC News, що Коттон та інші сенатори-республіканці працювали над реформою протягом місяців, і що їхні зусилля передували призначенню Габбард.

Коттон відмовився від коментарів. Водночас посадовець Офісу директора нацровіздки заявив, що Габбард та її співробітники вже кілька місяців обговорюють з членами Конгресу плани масштабних реформ і скорочень у відомстві.