NBC: В Сенате предлагается сократить штат разведуправления, возглавляемого Габбард

Тулси Габбард (Фото: Ezra Acayan/EPA)

В Сенате предлагается масштабная реформа Офиса директора национальной разведки, предусматривающая сокращение штата организации, которая разрослась с момента своего создания после терактов 11 сентября. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на неназваного собеседника, знакомого с инициативой.

Согласно законопроекту сенатора-республиканца Тома Коттона из штата Арканзас, штат Офиса директора национальной разведки, который в настоящее время составляет около 1600 человек, будет ограничен 650 сотрудниками.

В январе в организации работало около 2000 человек, но директор Национальной разведки Тулси Габбард уже провела сокращения примерно на 20% в рамках усилий администрации президента США Дональда Трампа по сокращению федеральной рабочей силы.

Сокращение штата управления, которым руководит Габбард, может ослабить ее роль в разведывательном сообществе в то время, когда она, вероятно, потеряла поддержку Белого дома, отметили журналисты.

Анонимный собеседник заявил NBC News, что Коттон и другие сенаторы-республиканцы работали над реформой в течение нескольких месяцев и что их усилия предшествовали назначению Габбард.

Коттон отказался от комментариев. В то же время представитель Офиса директора национальной разведки заявил, что Габбард и ее сотрудники уже несколько месяцев обсуждают с членами Конгресса планы масштабных реформ и сокращений в ведомстве.