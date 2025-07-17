NBC: Удари США знищили лише один із трьох іранських ядерних об'єктів

Два об'єкти було пошкоджено не так сильно, тому Тегеран за бажання може відновити ядерне збагачення

Іран (Ілюстративне фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Американські удари по Ірану наприкінці червня знищили лише один із трьох ядерних об'єктів країни. Про це повідомив телеканал NBC News із посиланням на п'ятьох чинних і колишніх американських посадовців, знайомих з новою оцінкою результатів операції.

Один з трьох об'єктів зі збагачення урану в Ірані, по якому США завдали удару минулого місяця, було зруйновано. Але два інші було пошкоджено не так сильно і, можливо, лише до такої міри, що ядерне збагачення може відновитися протягом наступних кількох місяців, якщо Іран цього захоче.

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За словами чотирьох співрозмовників, ця оцінка є частиною зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямованих на визначення статусу ядерної програми Ірану з моменту завдання ударів. Звіт було представлено деяким американським законодавцям, посадовцям Пентагону та країн-союзників.

У своїй промові через кілька годин після атаки Трамп назвав керовані ним удари "разючим військовим успіхом" і заявив, що "ключові об'єкти Ірану зі збагачення урану були повністю і безповоротно знищені".

Двоє співрозмовників розповіли, що як в американському, так і в ізраїльському урядах обговорювали, чи можуть знадобитися додаткові удари по двох менш пошкоджених об'єктах, якщо Іран найближчим часом не погодиться відновити зусилля щодо ядерної угоди або якщо з'являться ознаки того, що Тегеран спробує відновити роботу на цих об'єктах. Іран уже давно заявляє, що його ядерна програма має виключно мирні, цивільні цілі.

Остання оцінка – це знімок шкоди, завданої американськими ударами, на тлі процесу збору розвідданих, який, за словами представників адміністрації, триватиме ще кілька місяців. Очікується, що оцінка ядерної програми Ірану після ударів США буде змінюватися з плином часу, і, за словами двох посадовців, у міру просування цього процесу отримані дані свідчать про більші збитки, ніж було виявлено в попередніх оцінках.

У своїй заяві речник Пентагону Шон Парнелл сказав: "Довіра до фейкових медіа схожа на нинішній стан іранських ядерних об'єктів: вони зруйновані, перебувають у багнюці, і на їхнє відновлення підуть роки. Президент Трамп висловився ясно, і американський народ це розуміє: іранські ядерні об'єкти у Фордо, Ісфахані та Натанзі були повністю й остаточно знищені. У цьому немає ніяких сумнівів".

Удари США було націлено на три об'єкти зі збагачення урану в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан. Американські посадовці вважають, що атака на Фордо була успішною, оскільки відкинула іранські можливості зі збагачення урану на цьому об'єкті на цілих два роки назад.

За словами трьох співрозмовників, американські офіційні особи знали ще до ударів, що Іран має збагачений уран у Натанзі та Ісфахані, які, ймовірно, будуть поза досяжністю навіть американських бомб GBU-57. Ці боєприпаси, які ніколи не використовувалися в бою, було розроблено для заглиблених об'єктів, висічених у схилі гори у Фордо.

Проте вже у 2023 році з'явилися ознаки того, що Іран риє тунелі в Натанзі, які розташовані нижче за рівень, до якого може дотягнутися GBU-57. В Ісфахані також є тунелі глибоко під землею. США вражали наземні цілі в Ісфахані ракетами Tomahawk і не скидали туди GBU-57, але використовували їх у Натанзі.

10 липня 2025 року в Ізраїлі заявили, що знову завдадуть удару по Ірану, якщо Тегеран погрожуватиме йому.

13 липня в Ірані заявили про готовність відновити переговори про ядерну угоду зі США, якщо Тегеран отримає гарантії, що не буде нових атак.