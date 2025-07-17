NBC: Удары США уничтожили лишь один из трех иранских ядерных объектов

Два объекта были повреждены не так сильно, поэтому Тегеран при желании может возобновить ядерное обогащение

Иран (Иллюстративное фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Американские удары по Ирану в конце июня уничтожили лишь один из трех ядерных объектов страны. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на пятерых нынешних и бывших американских чиновников, знакомых с новой оценкой результатов операции.

Один из трех объектов по обогащению урана в Иране, по которому США нанесли удар в прошлом месяце, был разрушен. Но два других были повреждены не так сильно и, возможно, лишь до такой степени, что ядерное обогащение может возобновиться в течение следующих нескольких месяцев, если Иран этого захочет.

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По словам четырех собеседников, эта оценка является частью усилий администрации президента США Дональда Трампа, направленных на определение статуса ядерной программы Ирана с момента нанесения ударов. Отчет был представлен некоторым американским законодателям, чиновникам Пентагона и стран-союзников.

В своей речи через несколько часов после атаки Трамп назвал управляемые им удары "поразительным военным успехом" и заявил, что "ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью и безвозвратно уничтожены".

Двое собеседников рассказали, что как в американском, так и в израильском правительствах обсуждали, могут ли понадобиться дополнительные удары по двум менее поврежденным объектам, если Иран в ближайшее время не согласится возобновить усилия по ядерному соглашению или если появятся признаки того, что Тегеран попытается возобновить работу на этих объектах. Иран уже давно заявляет, что его ядерная программа имеет исключительно мирные, гражданские цели.

Последняя оценка – это снимок ущерба, нанесенного американскими ударами, на фоне процесса сбора разведданных, который, по словам представителей администрации, продлится еще несколько месяцев. Ожидается, что оценка ядерной программы Ирана после ударов США будет изменяться с течением времени, и, по словам двух чиновников, по мере продвижения этого процесса полученные данные свидетельствуют о большем ущербе, чем было выявлено в предыдущих оценках.

В своем заявлении спикер Пентагона Шон Парнелл сказал: "Доверие к фейковым медиа похоже на нынешнее состояние иранских ядерных объектов: они разрушены, находятся в грязи, и на их восстановление уйдут годы. Президент Трамп высказался ясно, и американский народ это понимает: иранские ядерные объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе были полностью и окончательно уничтожены. В этом нет никаких сомнений".

Удары США были нацелены на три объекта по обогащению урана в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Американские чиновники считают, что атака на Фордо была успешной, поскольку отбросила иранские возможности по обогащению урана на этом объекте на целых два года назад.

По словам трех собеседников, американские официальные лица знали еще до ударов, что Иран имеет обогащенный уран в Натанзе и Исфахане, которые, вероятно, будут вне досягаемости даже американских бомб GBU-57. Эти боеприпасы, которые никогда не использовались в бою, были разработаны для заглубленных объектов, высеченных в склоне горы в Фордо.

Однако уже в 2023 году появились признаки того, что Иран роет тоннели в Натанзе, которые находятся ниже уровня, до которого может дотянуться GBU-57. В Исфахане также есть туннели глубоко под землей. США поражали наземные цели в Исфахане ракетами Tomahawk и не сбрасывали туда GBU-57, но использовали их в Натанзе.

10 июля 2025 года в Израиле заявили, что снова нанесут удар по Ирану, если Тегеран будет угрожать ему.

13 июля в Иране заявили о готовности восстановить переговоры о ядерном соглашении с США, если Тегеран получит гарантии, что не будет новых атак.