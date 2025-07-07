Нідерланди спрямують F-35 до Польщі. Вони прикриватимуть шляхи постачання допомоги Україні

Нідерландські літаки діятимуть спільно з норвезькими з 1 вересня до 1 грудня

F-35 (Ілюстративне фото: Міноборони Нідерландів)

Військова техніка, передана Україні державами НАТО, має безпечно дістатися до місця призначення, тому нідерландські винищувачі F-35 контролюватимуть повітряний простір Альянсу над Східною Європою. Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Операція здійснюватиметься у співпраці з Норвегією від 1 вересня до 1 грудня 2025 року.

"Це завдання відповідає так званій швидкій реакції. У ній винищувачі готові цілодобово швидко реагувати на можливих порушників повітряного простору НАТО", – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що вкрай важливо, щоб країна зробила свій внесок в оборону території НАТО та безпеку Європи.

"Ми робимо це знову, використовуючи наші найсучасніші можливості. Розгортаючи нідерландські F-35 для моніторингу повітряного простору над Східною Європою, ми захищаємо військову техніку, призначену для України. Ми також можемо швидко реагувати на порушення повітряного простору НАТО. Таким чином, ми буквально тримаємо російську загрозу на відстані", – сказав міністр.

Він додав, що нещодавно в Естонії також стало очевидним, що розгортання F-35 дуже ефективне проти цього.