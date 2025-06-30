Норвезькі F-35 з осені захищатимуть ключовий хаб допомоги Україні у Польщі
Норвегія посилює свій внесок у протиповітряну та протиракетну оборону НАТО, відправивши винищувачі F-35 до Польщі. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Норвегії.
Цієї осені винищувачі F-35 будуть спрямовані в аеропорт Жешува.
"Місія підтримує захист польського повітряного простору та ключового логістичного вузла для допомоги Україні", – йдеться у повідомленні.
Міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік заявив, що це "життєво важливий внесок".
"Ми допомагаємо гарантувати, що підтримка України досягне свого пункту призначення і що Україна зможе продовжити свою боротьбу за свободу", – акцентував він.
У Міноборони країни додали, що операція була ретельно оцінена, щоб гарантувати підтримку національної готовності та безпеки.
Жешув – місто на південному сході Польщі. Воно розташоване приблизно за 80 км від кордону з Україною. З 2022 року Жешув став основною транзитною точкою для постачань зброї, техніки, гуманітарної допомоги та спорядження з країн НАТО до України.
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- Також Норвегія спільно з Британією фінансуватиме виробництво надводних дронів в Україні.