Норвезькі F-35 з осені захищатимуть ключовий хаб допомоги Україні у Польщі

Осло спрямує свої літаки до Польщі у межах місії НАТО

F-35 (ілюстративне фото: Emil Nicolai Helms/EPA)

Норвегія посилює свій внесок у протиповітряну та протиракетну оборону НАТО, відправивши винищувачі F-35 до Польщі. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Норвегії.

Цієї осені винищувачі F-35 будуть спрямовані в аеропорт Жешува.

"Місія підтримує захист польського повітряного простору та ключового логістичного вузла для допомоги Україні", – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік заявив, що це "життєво важливий внесок".

"Ми допомагаємо гарантувати, що підтримка України досягне свого пункту призначення і що Україна зможе продовжити свою боротьбу за свободу", – акцентував він.

У Міноборони країни додали, що операція була ретельно оцінена, щоб гарантувати підтримку національної готовності та безпеки.

Жешув – місто на південному сході Польщі. Воно розташоване приблизно за 80 км від кордону з Україною. З 2022 року Жешув став основною транзитною точкою для постачань зброї, техніки, гуманітарної допомоги та спорядження з країн НАТО до України.

У квітні 2025 року Норвегія вирішила надати 5 млрд норвезьких крон (близько $453 млн) на артилерійські снаряди для України.

Також Норвегія спільно з Британією фінансуватиме виробництво надводних дронів в Україні.