Норвежские F-35 с осени будут защищать ключевой хаб помощи Украине в Польше
Норвегия усиливает свой вклад в противовоздушную и противоракетную оборону НАТО, направив истребители F-35 в Польшу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Норвегии.
Этой осенью истребители F-35 будут направлены в аэропорт Жешува.
"Миссия поддерживает защиту польского воздушного пространства и ключевого логистического узла для оказания помощи Украине", — говорится в сообщении.
Министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик заявил, что это "жизненно важный вклад".
"Мы помогаем гарантировать, что поддержка Украины достигнет своего пункта назначения и что Украина сможет продолжить свою борьбу за свободу", – подчеркнул он.
В Минобороны страны добавили, что операция была тщательно спланирована, чтобы гарантировать поддержание национальной готовности и безопасности.
Жешув – город на юго-востоке Польши. Он расположен примерно в 80 км от границы с Украиной. С 2022 года Жешув стал основным транзитным пунктом для поставок оружия, техники, гуманитарной помощи и снаряжения из стран НАТО в Украину.
- В апреле 2025 года Норвегия решила выделить 5 млрд норвежских крон (около $453 млн) на артиллерийские снаряды для Украины.
- Также Норвегия совместно с Великобританией будет финансировать производство надводных дронов в Украине.