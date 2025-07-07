Нидерланды направят F-35 в Польшу. Они будут прикрывать пути поставки помощи Украине

Нидерландские самолеты будут действовать совместно с норвежскими с 1 сентября по 1 декабря

F-35 (иллюстративное фото: Министерство обороны Нидерландов)

Военная техника, переданная Украине странами НАТО, должна безопасно добраться до места назначения, поэтому нидерландские истребители F-35 будут контролировать воздушное пространство Альянса над Восточной Европой. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.

Операция будет проводиться в сотрудничестве с Норвегией с 1 сентября по 1 декабря 2025 года.

"Эта задача соответствует так называемой оперативной реакции. В рамках этой задачи истребители готовы круглосуточно быстро реагировать на возможных нарушителей воздушного пространства НАТО", – говорится в сообщении.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что крайне важно, чтобы страна внесла свой вклад в оборону территории НАТО и безопасность Европы.

"Мы делаем это снова, используя наши самые современные возможности. Размещая нидерландские F-35 для мониторинга воздушного пространства над Восточной Европой, мы защищаем военную технику, предназначенную для Украины. Мы также можем быстро реагировать на нарушения воздушного пространства НАТО. Таким образом, мы буквально держим российскую угрозу на расстоянии", – сказал министр.

Он добавил, что недавно в Эстонии также стало очевидным, что развертывание F-35 очень эффективно против этого.