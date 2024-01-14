Нове виверження вулкана почалося поряд із містом Гріндавік в Ісландії – фото
14 січня біля ісландського міста Гріндавік розпочалося нове виверження вулкана. Про це повідомила Національна метеорологічна служба.
За даними сейсмологів, вночі сталася серія дедалі сильніших підземних поштовхів, а о 3:00 за місцевим часом із Гріндавіка було оголошено евакуацію населення.
Фотографії, зроблені з вертольотів служби берегової охорони, показують, що викиди лави відбуваються поряд із міською забудовою.
Попереднє виверження біля Гріндавіка відбулося менше ніж місяць тому, 18 грудня 2023 року.
За останні місяці в районі Рейк'янес сталися тисячі землетрусів. Влада запровадила надзвичайний стан, Агентство цивільного захисту країни заявило, що утворюється магматичний тунель, який може досягти Гріндавіка.
Ісландія є одним з найбільш геологічно активних регіонів у світі, на острові розташовані 33 активні вулканічні системи.
- У квітні 2010 року виверження вулкана Ейяф'ятлайокудль спричинило збитки на €1,5-2,5 мільярда євро. Тоді було скасовано близько 100 000 авіарейсів, оскільки викид попелу в атмосферу міг призвести до аварії двигунів літаків та спричинити збої електрики.
- У 2021 році вперше за більш ніж 6000 років відбулося виверження вулканічної системи Фаградалсфьяль. Воно не загрожувало населеним районам і навіть стало туристичною пам'яткою, оскільки люди з'їжджалися, щоб побачити виверження.
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