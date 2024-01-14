Новое извержение вулкана началось рядом с городом Гриндавик в Исландии – фото

Фотографии, сделанные с вертолетов службы береговой охраны, показывают, что выбросы лавы происходят совсем рядом с городской застройкой

Фото - Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra

14 января возле исландского города Гриндавик началось новое извержение вулкана. Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба.

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По данным сейсмологов, ночью произошла серия нарастающих подземных толчков, а в 3:00 по местному времени из Гриндавика была объявлена эвакуация населения.

Фотографии, сделанные с вертолетов службы береговой охраны, показывают, что выбросы лавы происходят совсем рядом с городской застройкой.

Фото – Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra

Фото – Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra

Фото – Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra

Предыдущее извержение возле Гриндавика произошло меньше месяца назад, 18 декабря 2023 года.

За последние месяцы в районе Рейкьянес произошли тысячи землетрясений. Власти ввели чрезвычайное положение, Агентство гражданской защиты страны заявило, что образуется магматический тоннель, который может достичь Гриндавика.

Исландия является одним из наиболее геологически активных регионов в мире, на острове расположены 33 активных вулканических системы.

В апреле 2010 года извержение вулкана Эйяфьятлайокудль нанесло ущерб на €1,5-2,5 миллиарда евро. Тогда были отменены около 100 000 авиарейсов, так как выброс пепла в атмосферу мог привести к аварии двигателей самолетов и вызвать сбои электричества.

В 2021 году впервые за более чем 6000 лет произошло извержение вулканической системы Фаградалсфьяль. Оно не угрожало населенным районам и даже стало туристической достопримечательностью, поскольку люди съезжались, чтобы увидеть извержение.

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