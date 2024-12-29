Новий лідер Сирії заявив, що на організацію виборів у країні можуть піти роки

Ахмед аш-Шараа (Фото: ЕРА/МЗС Туреччини)

Розробка нової Конституції Сирії може тривати до трьох років, а вибори можуть відбутися лише через чотири роки. Про це в інтерв'ю Al-Arabiya заявив Ахмед аш-Шараа, фактичний лідер Сирії, який вперше озвучив можливий графік виборів після повалення режиму Башара Асада.

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Сирійський лідер, відомий також як Абу Мухаммед аль-Джолані, зазначив, що організація легітимних виборів може тривати до чотирьох років, оскільки це потребує проведення всеосяжного перепису населення.

Водночас він висловив упевненість, що значні покращення у сфері державних послуг стануть помітними вже протягом наступного року.

Аш-Шараа як лідер опозиції, яка повалила режим Асада, розповів, що вони намагалися зробити передачу влади максимально спокійною, щоб уникнути великих жертв і переселення людей. Він сказав, що звільнена Сирія буде гарантувати безпеку в регіоні та країнах Перської затоки на десятиліття вперед.

Він також підтвердив, що тимчасова влада веде переговори з курдськими силами (СДС), які підтримує США, щоб розв'язати проблеми на північному сході країни. Мета – інтегрувати ці сили в національну армію, бо курди, за словами Аш-Шараа, є важливою частиною сирійського суспільства, і поділ країни не планується.

Ще він анонсував, що головна опозиційна група "Хаят Тахрір аш-Шам", яка керувала наступом на режим Асада, буде розпущена.