Новый лидер Сирии заявил, что на организацию выборов в стране могут уйти годы

Ахмед аш-Шараа (Фото: ЕРА/МИД Турции)

Разработка новой Конституции Сирии может длиться до трех лет, а выборы могут состояться только четыре года спустя. Об этом в интервью Al-Arabiya заявил Ахмед аш-Шараа, фактический лидер Сирии, впервые озвучивший возможный график выборов после свержения режима Башара Асада.

Сирийский лидер, известный также как Абу Мухаммед аль-Джолани, отметил, что организация легитимных выборов может длиться до четырех лет, поскольку это требует проведения всеобъемлющей переписи населения.

В то же время он выразил уверенность, что значительные улучшения в сфере государственных услуг станут заметны уже в следующем году.

Аш-Шараа, как лидер оппозиции, свергшей режим Асада, рассказал, что они пытались сделать передачу власти максимально спокойной, чтобы избежать больших жертв и переселения людей. Он сказал, что освобожденная Сирия будет обеспечить безопасность в регионе и странах Персидского залива на десятилетие вперед.

Он также подтвердил, что временные власти ведут переговоры с курдскими силами (СДС), которые поддерживают США, чтобы решить проблемы на северо-востоке страны. Цель – интегрировать эти силы в национальную армию, потому что курды, по словам Аш-Шараа, являются важной частью сирийского общества, и разделение страны не планируется.

Еще он анонсировал, что главная оппозиционная группа "Хаят Тахрир аш-Шам", руководившая наступлением на режим Асада, будет распущена.