"Скандальний" візит Зеленського в Пенсильванію: більшість місцевих виборців підтримали

Володимир Зеленський у США (Фото: Офіс президента)

Понад 40% виборців у Пенсильванії не розділяють занепокоєння республіканців щодо візиту президента Володимира Зеленського на збройовий завод наприкінці вересня. Про це свідчать результати опитування, передає Daily Mail.

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Згідно з опитуванням J.L. Partners/DailyMail приблизно 42% потенційних виборців у Пенсильванії вважають візит доречним, а 37% – ні. Ще 21% не мають думки з цього приводу. У дослідженні взяли участь 500 потенційних виборців у штаті.

У вересні український президент подякував персоналу заводу поблизу Скрентона за виробництво 155-мм артилерійських снарядів, які допомогли стримати просування російських військ.

Цю поїздку розкритикували республіканці, оскільки Зеленський летів на літаку Військово-повітряних сил США і до нього приєдналися провідні прихильники кандидатки у президенти від Демократичної партії Камали Гарріс і демократи, які балотуються в Пенсильванії.

"Відносна більшість жителів Пенсильванії вважають, що візит Зеленського до штату був доречним. Це корисний коректив для думки про те, що Україну та її лідера не люблять звичайні американці", – прокоментував співзасновник J.L. Partners Джеймс Джонсон.

У матеріалі йдеться, що Пенсильванія, ймовірно, відіграє ключову роль у президентських виборах. І опитування показує, що перегони можуть бути більш напруженими. Якби вибори відбулися завтра, Трамп і Гарріс набрали б однакову частку голосів – по 47%, зазначили журналісти.