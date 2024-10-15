Опрос: 42% избирателей в Пенсильвании считают уместным визит Зеленского на оружейный завод

Владимир Зеленский в США (Фото: Офис президента)

Более 40% избирателей в Пенсильвании не разделяют обеспокоенность республиканцев по поводу визита президента Владимира Зеленского на оружейный завод в конце сентября. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передает Daily Mail.

Согласно опросу JL Partners/DailyMail примерно 42% потенциальных избирателей в Пенсильвании считают визит уместным, а 37% – нет. Еще 21% не имеют мнения на этот счет. В исследовании приняли участие 500 потенциальных избирателей в штате.

В сентябре украинский президент поблагодарил персонал завода вблизи Скрентона за производство 155-мм артиллерийских снарядов, которые помогли сдержать продвижение российских войск.

Эту поездку подвергли критике республиканцы, поскольку Зеленский летел на самолете Военно-воздушных сил США и к нему присоединились ведущие сторонники кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис и демократы, баллотирующиеся в Пенсильвании.

"Относительное большинство жителей Пенсильвании считают, что визит Зеленского в штат был уместен. Это полезный корректив для мнения о том, что Украину и ее лидера не любят обычные американцы", — прокомментировал соучредитель J.L. Partners Джеймс Джонсон.

В материале говорится, что Пенсильвания, вероятно, будет играть ключевую роль в президентских выборах. И опрос показывает, что гонка может быть более напряженной. Если бы выборы состоялись завтра, Трамп и Харрис набрали бы одинаковую долю голосов – по 47%, отметили журналисты.