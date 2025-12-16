Організатори Євробачення пообіцяли не глушити освистування під час виступу Ізраїлю
Австрійська телекомпанія ORF, яка у 2026 році проведе Євробачення, не заборонятиме показувати палестинський прапор аудиторії й не глушитиме освистування під час виступу Ізраїлю, як це траплялося на попередніх шоу. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на організаторів конкурсу.
У 70-му конкурсі, що відбудеться у травні, буде представлено лише 35 учасників, це є найменшою кількістю з 2003 року, після того, як п'ять національних мовників, серед яких Іспанія, Ірландія й Нідерланди, заявили, що бойкотуватимуть шоу на знак протесту проти участі Ізраїлю.
Ті, хто бойкотує, кажуть, що було б неприпустимо брати участь, враховуючи кількість мирних жителів, убитих у Газі в межах операції відплати Ізраїлю за напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року.
"Ми дозволимо всі офіційні прапори, що існують у світі, якщо вони відповідають закону й мають певну форму – розмір, ризики безпеки тощо", – заявив виконавчий продюсер шоу Міхаель Кроен на брифінгу, організованому ORF.
Він додав, що "ми не будемо нічого прикрашати чи уникати показу того, що відбувається, бо наше завдання – показати речі такими, якими вони є".
Телеведуча не заглушить звуки будь-якого свисту натовпу, як це сталося цього року під час виступу Ізраїлю, сказала програмна директорка ORF Стефані Гройсс-Горовіц.
"Ми не будемо влаштовувати штучні оплески під це в будь-який момент", – сказала вона.
Учасниця від Ізраїлю 2025 року Юваль Рафаель була на музичному фестивалі Nova, що став мішенню нападу ХАМАС. Генеральний директор ізраїльського телеведучого KAN порівняв зусилля щодо виключення Ізраїлю у 2026 році з формою "культурного бойкоту".
ORF та австрійський уряд були серед найбільших прихильників участі Ізраїлю, попри заперечення таких країн, як Ісландія й Словенія, які також бойкотуватимуть наступний конкурс на знак протесту. Генеральний директор ORF Роланд Вайсманн відвідав Ізраїль у листопаді, щоб висловити свою підтримку.
- У Євробаченні 2025 року переміг австрійський співак JJ із піснею Wasted Love, український гурт Ziferblat посів дев'яте місце. Ізраїль був на другому місці.
- Після виступу представниці Ізраїлю на Євробаченні Юваль Рафаель двоє людей намагалися прорватися на сцену. Їх затримали, але один із порушників жбурнув у її бік фарбу, що влучила в члена знімальної групи конкурсу.
