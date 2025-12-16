Організатори Євробачення пообіцяли не глушити освистування під час виступу Ізраїлю

Телеведуча не заглушить звуки свисту натовпу, як це сталося у 2025 році під час виступу Юваль Рафаель

Австрійська телекомпанія ORF, яка у 2026 році проведе Євробачення, не заборонятиме показувати палестинський прапор аудиторії й не глушитиме освистування під час виступу Ізраїлю, як це траплялося на попередніх шоу. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на організаторів конкурсу.

У 70-му конкурсі, що відбудеться у травні, буде представлено лише 35 учасників, це є найменшою кількістю з 2003 року, після того, як п'ять національних мовників, серед яких Іспанія, Ірландія й Нідерланди, заявили, що бойкотуватимуть шоу на знак протесту проти участі Ізраїлю.

Ті, хто бойкотує, кажуть, що було б неприпустимо брати участь, враховуючи кількість мирних жителів, убитих у Газі в межах операції відплати Ізраїлю за напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

"Ми дозволимо всі офіційні прапори, що існують у світі, якщо вони відповідають закону й мають певну форму – розмір, ризики безпеки тощо", – заявив виконавчий продюсер шоу Міхаель Кроен на брифінгу, організованому ORF.

Він додав, що "ми не будемо нічого прикрашати чи уникати показу того, що відбувається, бо наше завдання – показати речі такими, якими вони є".

Телеведуча не заглушить звуки будь-якого свисту натовпу, як це сталося цього року під час виступу Ізраїлю, сказала програмна директорка ORF Стефані Гройсс-Горовіц.

"Ми не будемо влаштовувати штучні оплески під це в будь-який момент", – сказала вона.

Учасниця від Ізраїлю 2025 року Юваль Рафаель була на музичному фестивалі Nova, що став мішенню нападу ХАМАС. Генеральний директор ізраїльського телеведучого KAN порівняв зусилля щодо виключення Ізраїлю у 2026 році з формою "культурного бойкоту".

ORF та австрійський уряд були серед найбільших прихильників участі Ізраїлю, попри заперечення таких країн, як Ісландія й Словенія, які також бойкотуватимуть наступний конкурс на знак протесту. Генеральний директор ORF Роланд Вайсманн відвідав Ізраїль у листопаді, щоб висловити свою підтримку.