Євробачення-2026: відомі імена дев'яти фіналістів Нацвідбору
Олена Мазун
Редакторка новин LIGA.net
Стали відомі імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026. Їх оголосило Суспільне Культура.
До фіналу Національного відбору увійшло дев'ять фіналістів:
→ Jerry Heil;
→ LAUD;
→ LELÉKA;
→ MOLODI;
→ Monokate;
→ Mr. Vel;
→ The Elliens;
→ Valeriya Force;
→"ЩукаРиба".
Серед учасників, які були у лонглісті, але не потрапили до фіналу після двох днів прослуховувань, у січні проведуть онлайн-голосування в застосунку "Дія". Таким чином визначать десятого фіналіста.
Повний перелік фіналістів оприлюднять до 15 січня 2026 року. Сам фінал Нацвідбору відбудеться в лютому.
Переможця Нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів.
- На конкурсі Євробачення-2025 переміг австрійський співак JJ. Тому 70-й пісенний конкурс проводитиметься у столиці країни – Відні. Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд-фінал – 16 травня на найбільшій критій арені країни Wiener Stadthalle.
