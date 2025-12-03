Євробачення-2026: відомі імена дев'яти фіналістів Нацвідбору

Євробачення (Ілюстративне фото: Євробачення Україна / Facebook)

Стали відомі імена дев’яти фіналістів Національного відбору на Євробачення-2026. Їх оголосило Суспільне Культура.

До фіналу Національного відбору увійшло дев'ять фіналістів:

→ Jerry Heil;

→ LAUD;

→ LELÉKA;

→ MOLODI;

→ Monokate;

→ Mr. Vel;

→ The Elliens;

→ Valeriya Force;

→"ЩукаРиба".

Фіналісти Євробачення (Фото: Суспільне Культура)

Серед учасників, які були у лонглісті, але не потрапили до фіналу після двох днів прослуховувань, у січні проведуть онлайн-голосування в застосунку "Дія". Таким чином визначать десятого фіналіста.

Повний перелік фіналістів оприлюднять до 15 січня 2026 року. Сам фінал Нацвідбору відбудеться в лютому.

Переможця Нацвідбору визначать за результатами голосування журі та глядачів.