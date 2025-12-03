Евровидение-2026: известны имена девяти финалистов Нацотбора
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
Стали известны имена девяти финалистов Национального отбора на Евровидение-2026. Их объявило Суспільне Культура.
В финал Национального отбора вошло девять финалистов:
→ Jerry Heil;
→ LAUD;
→ LELÉKA;
→ MOLODI;
→ Monokate;
→ Mr. Vel;
→ The Elliens;
→ Valeriya Force;
→ "ЩукаРиба".
Среди участников, которые были в лонглисте, но не попали в финал после двух дней прослушиваний, в январе проведут онлайн-голосование в приложении "Дія". Таким образом определят десятого финалиста.
Полный перечень финалистов обнародуют до 15 января 2026 года. Сам финал Нацотбора состоится в феврале.
Победителя Нацотбора определят по результатам голосования жюри и зрителей.
- На конкурсе Евровидение-2025 победил австрийский певец JJ. Поэтому 70-й песенный конкурс будет проводиться в столице страны – Вене. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, гранд-финал – 16 мая на самой большой крытой арене страны Wiener Stadthalle.
