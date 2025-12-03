Евровидение-2026: известны имена девяти финалистов Нацотбора

Десятого финалиста будут выбирать в январе с помощью "Дії"

Евровидение (Иллюстративное фото: Евровидение Украина / Facebook)

Стали известны имена девяти финалистов Национального отбора на Евровидение-2026. Их объявило Суспільне Культура.

В финал Национального отбора вошло девять финалистов:

→ Jerry Heil;

→ LAUD;

→ LELÉKA;

→ MOLODI;

→ Monokate;

→ Mr. Vel;

→ The Elliens;

→ Valeriya Force;

→ "ЩукаРиба".

Финалисты Евровидения (Фото: Суспільне Культура)

Среди участников, которые были в лонглисте, но не попали в финал после двух дней прослушиваний, в январе проведут онлайн-голосование в приложении "Дія". Таким образом определят десятого финалиста.

Полный перечень финалистов обнародуют до 15 января 2026 года. Сам финал Нацотбора состоится в феврале.

Победителя Нацотбора определят по результатам голосования жюри и зрителей.