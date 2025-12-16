Организаторы Евровидения пообещали не глушить освистывания во время выступления Израиля

Телеведущая не заглушит звуки свиста толпы, как это произошло в 2025 году во время выступления Юваль Рафаэль

Евровидение-2025 (Фото: Georgios Kefalas/EPA)

Австрийская телекомпания ORF, которая в 2026 году проведет Евровидение, не будет запрещать показывать палестинский флаг аудитории и не будет глушить освистывание во время выступления Израиля, как это случалось на предыдущих шоу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на организаторов конкурса.

В 70-м конкурсе, который состоится в мае, будет представлено лишь 35 участников, что является наименьшим количеством с 2003 года, после того, как пять национальных вещателей, включая Испанию, Ирландию и Нидерланды, заявили, что будут бойкотировать шоу в знак протеста против участия Израиля.

Те, кто бойкотирует, говорят, что было бы недопустимо участвовать, учитывая количество мирных жителей, убитых в Газе в рамках возмездия Израиля за нападение ХАМАС 7 октября 2023 года.

"Мы разрешим все официальные флаги, которые существуют в мире, если они соответствуют закону и имеют определенную форму – размер, риски безопасности и т.д.", – заявил исполнительный продюсер шоу Михаэль Кроен на брифинге, организованном ORF.

Он добавил, что "мы не будем ничего приукрашивать или избегать показа происходящего, потому что наша задача – показать вещи такими, какие они есть".

Телеведущая не заглушит звуки любого свиста толпы, как это произошло в этом году во время выступления Израиля, сказала программный директор ORF Стефани Гройсс-Горовиц.

"Мы не будем устраивать искусственные аплодисменты под это в любой момент", – сказала она.

Участница от Израиля 2025 года Юваль Рафаэль была на музыкальном фестивале Nova, который стал мишенью нападения ХАМАС. Генеральный директор израильского телеведущего KAN сравнил усилия по исключению Израиля в 2026 году с формой "культурного бойкота".

ORF и австрийское правительство были среди крупнейших сторонников участия Израиля, несмотря на возражения таких стран, как Исландия и Словения, которые также будут бойкотировать следующий конкурс в знак протеста. Генеральный директор ORF Роланд Вайсманн посетил Израиль в ноябре, чтобы выразить свою поддержку.

В Евровидении 2025 года победил австрийский певец JJ с песней Wasted Love, украинская группа Ziferblat заняла девятое место. Израиль был на втором месте.

После выступления представительницы Израиля на Евровидении Юваль Рафаэль два человека пытались прорваться на сцену. Их задержали, но один из нарушителей швырнул в ее сторону краску, которая попала в члена съемочной группы конкурса.