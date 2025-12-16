Организаторы Евровидения пообещали не глушить освистывания во время выступления Израиля
Австрийская телекомпания ORF, которая в 2026 году проведет Евровидение, не будет запрещать показывать палестинский флаг аудитории и не будет глушить освистывание во время выступления Израиля, как это случалось на предыдущих шоу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на организаторов конкурса.
В 70-м конкурсе, который состоится в мае, будет представлено лишь 35 участников, что является наименьшим количеством с 2003 года, после того, как пять национальных вещателей, включая Испанию, Ирландию и Нидерланды, заявили, что будут бойкотировать шоу в знак протеста против участия Израиля.
Те, кто бойкотирует, говорят, что было бы недопустимо участвовать, учитывая количество мирных жителей, убитых в Газе в рамках возмездия Израиля за нападение ХАМАС 7 октября 2023 года.
"Мы разрешим все официальные флаги, которые существуют в мире, если они соответствуют закону и имеют определенную форму – размер, риски безопасности и т.д.", – заявил исполнительный продюсер шоу Михаэль Кроен на брифинге, организованном ORF.
Он добавил, что "мы не будем ничего приукрашивать или избегать показа происходящего, потому что наша задача – показать вещи такими, какие они есть".
Телеведущая не заглушит звуки любого свиста толпы, как это произошло в этом году во время выступления Израиля, сказала программный директор ORF Стефани Гройсс-Горовиц.
"Мы не будем устраивать искусственные аплодисменты под это в любой момент", – сказала она.
Участница от Израиля 2025 года Юваль Рафаэль была на музыкальном фестивале Nova, который стал мишенью нападения ХАМАС. Генеральный директор израильского телеведущего KAN сравнил усилия по исключению Израиля в 2026 году с формой "культурного бойкота".
ORF и австрийское правительство были среди крупнейших сторонников участия Израиля, несмотря на возражения таких стран, как Исландия и Словения, которые также будут бойкотировать следующий конкурс в знак протеста. Генеральный директор ORF Роланд Вайсманн посетил Израиль в ноябре, чтобы выразить свою поддержку.
- В Евровидении 2025 года победил австрийский певец JJ с песней Wasted Love, украинская группа Ziferblat заняла девятое место. Израиль был на втором месте.
- После выступления представительницы Израиля на Евровидении Юваль Рафаэль два человека пытались прорваться на сцену. Их задержали, но один из нарушителей швырнул в ее сторону краску, которая попала в члена съемочной группы конкурса.
