Осередок Альтернативи для Німеччини визнали "правоекстремістським" – які будуть наслідки

Відділення прокремлівської партії Альтернатива для Німеччини у федеральній землі Саксонія-Анхальт набуло статусу "стійко правоекстремістського". За законом це дає спецслужбам Німеччини законне підґрунтя для "систематичного спостереження" за організацією "з використанням розвідувальних засобів", пише Deutsche Welle.

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Регіональний осередок партії "друзів Путіна" АдН у Магдебурзі маркований як "стійко правоекстремістський" земельним відомством з охорони конституції ФРН, заявив голова відомства Йохен Хольман.

Він нагадав, що у січні 2021 року було оголошено, що відділення АдН у Саксонії-Анхальт підозрюється у правому екстремізмі. Надалі з'явилися дані, які дали підстави офіційно визнати організацію правоекстремістської, що "матиме для неї правові наслідки".

Земельне відділення АдН, за даними спецслужб, вважає за необхідне скасувати в Німеччині парламентську демократію в її нинішньому вигляді. Правоохоронці також зафіксували велику кількість антимусульманських, расистських та антисемітських висловлювань партійних функціонерів та депутатів від цієї партії.

Хольман пояснив, що регіональне відділення АдН продовжує перебувати на "антиконституційних позиціях", щобільше, з початку пандемії коронавірусу вона радикалізувалася настільки, що з'явилися всі підстави встановити за нею "систематичне спостереження з використанням розвідувальних засобів". Також новий статус організації дозволяє спецслужбам без обмежень зберігати та використовувати персональні дані її учасників та попереджати громадськість про антиконституційні цілі організації.

На федеральному рівні партія АдН поки що зберігає статус підозрюваної у правому екстремізмі. Її молодіжна організація визнана "стійко правоекстремістською" у квітні 2023 року.

ДОВІДКА. Альтернатива для Німеччини (АдН) – ультраправа партія, яка виступає проти євроінтеграції та проти імміграції іноземців, а також за зняття санкцій з Росії (партія отримує фінансування з РФ). На федеральних виборах 2017 року АдН отримала 12,6% голосів та стала третьою за величиною партією у Бундестазі. Лідери партії неодноразово висловлювали відверто проросійську та антиукраїнську позицію, відвідували окупований Крим.

У вересні 2019 року в Німеччині суд Майнінгена ухвалив, що голову відділення АдН Бьорна Хеке у федеральній землі Тюрінгія можна називати "фашистом".

Наприкінці жовтня 2023 року щойно обраного до парламенту землі Баварія депутата від АдН заарештували за зберігання нацистських пам'ятних речей – за конституцією ФРН це злочин.

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