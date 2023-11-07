Ячейку Альтернативы для Германии признали "правоэкстремистской" – какие будут последствия
Отделение прокремлевской партии Альтернатива для Германии в федеральной земле Саксония-Анхальт получило статус "устойчиво правоэкстремистского". По закону это дает спецслужбам Германии законное основание для "систематического наблюдения" за организацией "с использованием разведывательных средств", пишет Deutsche Welle.
Региональная ячейка партии "друзей Путина" АдГ в Магдебурге маркирована как "устойчиво правоэкстремистская" земельным ведомством по охране конституции ФРГ, заявил глава ведомства Йохен Хольман.
Он напомнил, что в январе 2021 года было объявлено, что отделение АдГ в Саксонии-Анхальт подозревается в правом экстремизме. В дальнейшем появились данные, которые дали основание официально признать организацию правоэкстремистской, что "будет иметь для нее правовые последствия".
Земельное отделение АдГ, по данным спецслужб, считает необходимым отменить в Германии парламентскую демократию в ее нынешнем виде. Правоохранители также зафиксировали большое число антимусульманских, расистских и антисемитских высказываний партийных функционеров и депутатов от этой партии.
Хольман пояснил, что региональное отделение АдГ продолжает находиться на "антиконституционных позициях", более того, с начала пандемии короновируса она радикализировалась настолько, что появились все основания установить за ней "систематическое наблюдение с использованием разведывательных средств". Также новый статус организации позволяет спецслужбам без ограничений хранить и использовать персональные данные ее участников и предупреждать общественность об антиконституционных целях организации.
На федеральном уровне партия АдГ пока сохраняет статус подозреваемой в правом экстремизме. Ее молодежная организация признана "устойчиво правоэкстремистской" в апреле 2023 года.
- В сентябре 2019 года в Германии суд Майнингена постановил, что главу отделения АдГ Бьорна Хёке в федеральной земле Тюрингия можно называть "фашистом".
- В конце октября 2023 года только что избранного в парламент земли Бавария депутата от АдГ арестовали за хранение нацистских памятных вещей – по конституции ФРГ это является преступлением.
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