Ячейку Альтернативы для Германии признали "правоэкстремистской" – какие будут последствия

Отделение прокремлевской партии Альтернатива для Германии в федеральной земле Саксония-Анхальт получило статус "устойчиво правоэкстремистского". По закону это дает спецслужбам Германии законное основание для "систематического наблюдения" за организацией "с использованием разведывательных средств", пишет Deutsche Welle.

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Региональная ячейка партии "друзей Путина" АдГ в Магдебурге маркирована как "устойчиво правоэкстремистская" земельным ведомством по охране конституции ФРГ, заявил глава ведомства Йохен Хольман.

Он напомнил, что в январе 2021 года было объявлено, что отделение АдГ в Саксонии-Анхальт подозревается в правом экстремизме. В дальнейшем появились данные, которые дали основание официально признать организацию правоэкстремистской, что "будет иметь для нее правовые последствия".

Земельное отделение АдГ, по данным спецслужб, считает необходимым отменить в Германии парламентскую демократию в ее нынешнем виде. Правоохранители также зафиксировали большое число антимусульманских, расистских и антисемитских высказываний партийных функционеров и депутатов от этой партии.

Хольман пояснил, что региональное отделение АдГ продолжает находиться на "антиконституционных позициях", более того, с начала пандемии короновируса она радикализировалась настолько, что появились все основания установить за ней "систематическое наблюдение с использованием разведывательных средств". Также новый статус организации позволяет спецслужбам без ограничений хранить и использовать персональные данные ее участников и предупреждать общественность об антиконституционных целях организации.

На федеральном уровне партия АдГ пока сохраняет статус подозреваемой в правом экстремизме. Ее молодежная организация признана "устойчиво правоэкстремистской" в апреле 2023 года.

СПРАВКА. Альтернатива для Германии (АдГ) – ультраправая партия, выступающая против евроинтеграции и против иммиграции иностранцев, а также за снятие санкций с России (партия получает финансирование из РФ). На федеральных выборах 2017 года АдГ получила 12,6% голосов и стала третьей по величине партией в Бундестаге. Лидеры партии неоднократно выражали откровенно пророссийскую и антиукраинскую позицию, посещали оккупированный Крым.

В сентябре 2019 года в Германии суд Майнингена постановил, что главу отделения АдГ Бьорна Хёке в федеральной земле Тюрингия можно называть "фашистом".

В конце октября 2023 года только что избранного в парламент земли Бавария депутата от АдГ арестовали за хранение нацистских памятных вещей – по конституции ФРГ это является преступлением.

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