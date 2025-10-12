Пакистан закрив кордон з Афганістаном після перестрілок, повідомляють про десятки загиблих

Пакистано-афганський кордон у Чамані (Фото: EPA/AKHTAR GULFAM)

Пакистан 12 жовтня закрив прикордонні переходи з Афганістаном після перестрілок напередодні ввечері. Обидві сторони повідомляють про загиблих, передає Al Jazeera.

Представник терористичного угруповання Талібан, яке контролює владу в Афганістані, Забіулла Муджахід заявив про 58 загиблих пакистанських солдатів, ще 30 дістали поранення, передає афганське інформаційне агентство TOLO news. Також, за його словами, "значна кількість" пакистанської зброї потрапила до рук афганських сил.

Афганістан, зі свого боку, втратив нібито дев'ять солдатів, ще 16 дістали поранення.

Міноборони талібану відзвітувало про успішну нічну операцію проти пунктів дислокації пакистанських військ уздовж лінії Дюранда. Вона була припинена опівночі на прохання Катару і Саудівської Аравії.

"Операція завершилася близько опівночі. Якщо пакистанська сторона знову порушить суверенітет Афганістану, наші збройні сили готові захищати кордони країни і дати рішучу відповідь", – було сказано в заяві міністерства.

Попри це, 12 жовтня повідомлялося про перестрілки в деяких північно-західних прикордонних районах провінції Хайбер-Пахтунхва, зокрема в округах Читрал, Баджаур, Мохманд, Ангур-Адда і Куррам. Пакистанські війська відповіли застосуванням важкого озброєння в районі Тираха в окрузі Хайбер і через кордон в афганській провінції Нангархар.

Влада Пакистану також повідомила, що два основні пункти пропуску на кордоні Пакистану з Афганістаном – Торкхам і Чаман – було закрито 12 жовтня, передає Al Jazeera, посилаючись на AFP. Разом із ними було закрито щонайменше три другорядні пункти пропуску – Харлачі, Ангур-Адда і Гулам-Хан.