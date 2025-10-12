Пакистан закрыл границу с Афганистаном после перестрелок, сообщается о десятках погибших

В результате перестрелок погибли якобы 58 пакистанских солдат и девять афганских

Пакистано-афганская граница в Чамане (Фото: EPA/AKHTAR GULFAM)

Пакистан 12 октября закрыл пограничные переходы с Афганистаном после перестрелок накануне вечером. Обе стороны сообщают о погибших, передает Al Jazeera.

Представитель террористической группировки Талибан, которая контролирует власть в Афганистане, Забиулла Муджахид заявил, о 58 погибших пакистанских солдат, еще 30 получили ранения, передает афганское информационное агентство TOLO news. Также, по его словам, "значительное количество" пакистанского оружия попало в руки афганских сил.

Афганистан, в свою очередь, потерял якобы девять солдат, еще 16 получили ранения.

Минобороны талибана отчиталось об успешной ночной операции против пунктов дислокации пакистанских войск вдоль линии Дюранда. Она была прекращена в полночь по просьбе Катара и Саудовской Аравии.

"Операция завершилась около полуночи. Если пакистанская сторона вновь нарушит суверенитет Афганистана, наши вооруженные силы готовы защищать границы страны и дать решительный ответ", – было сказано в заявлении министерства.

Несмотря на это 12 октября сообщалось о перестрелках в некоторых северо-западных приграничных районах провинции Хайбер-Пахтунхва, включая округа Читрал, Баджаур, Мохманд, Ангур-Адда и Куррам. Пакистанские войска ответили применением тяжелого вооружения в районе Тираха в округе Хайбер и через границу в афганской провинции Нангархар.

Власти Пакистана также сообщили, что два основных пункта пропуска на границе Пакистана с Афганистаном — Торкхам и Чаман — были закрыты 12 октября, передает Al Jazeera ссылаясь на AFP. Вместе с ними были закрыты минимум три второстепенных пункта пропуска – Харлачи, Ангур-Адда и Гулам-Хан.