Пакистан закрыл границу с Афганистаном после перестрелок, сообщается о десятках погибших
Пакистан 12 октября закрыл пограничные переходы с Афганистаном после перестрелок накануне вечером. Обе стороны сообщают о погибших, передает Al Jazeera.
Представитель террористической группировки Талибан, которая контролирует власть в Афганистане, Забиулла Муджахид заявил, о 58 погибших пакистанских солдат, еще 30 получили ранения, передает афганское информационное агентство TOLO news. Также, по его словам, "значительное количество" пакистанского оружия попало в руки афганских сил.
Афганистан, в свою очередь, потерял якобы девять солдат, еще 16 получили ранения.
Минобороны талибана отчиталось об успешной ночной операции против пунктов дислокации пакистанских войск вдоль линии Дюранда. Она была прекращена в полночь по просьбе Катара и Саудовской Аравии.
"Операция завершилась около полуночи. Если пакистанская сторона вновь нарушит суверенитет Афганистана, наши вооруженные силы готовы защищать границы страны и дать решительный ответ", – было сказано в заявлении министерства.
Несмотря на это 12 октября сообщалось о перестрелках в некоторых северо-западных приграничных районах провинции Хайбер-Пахтунхва, включая округа Читрал, Баджаур, Мохманд, Ангур-Адда и Куррам. Пакистанские войска ответили применением тяжелого вооружения в районе Тираха в округе Хайбер и через границу в афганской провинции Нангархар.
Власти Пакистана также сообщили, что два основных пункта пропуска на границе Пакистана с Афганистаном — Торкхам и Чаман — были закрыты 12 октября, передает Al Jazeera ссылаясь на AFP. Вместе с ними были закрыты минимум три второстепенных пункта пропуска – Харлачи, Ангур-Адда и Гулам-Хан.
- Вечером в субботу 11 октября вспыхнули тяжелые столкновения на границе между силами безопасности Пакистана и террористической группировки Талибан. Этому предшествовало обвинение со стороны Афганистана в адрес Пакистана в проведении авиаударов по его столице Кабулу 10 октября.
Комментарии (0)