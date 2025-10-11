Между Пакистаном и Талибаном начались тяжелые бои в приграничье – видео

Афганская группировка заявила, что бои начались в ответ на авиаудары по Кабулу

Вечером в субботу 11 октября вспыхнули тяжелые столкновения на границе силами безопасности Пакистана и террористической группировки Талибан, которая контролирует Афганистан, заявили чиновники обеих стран. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на агентство AFP.

Бои начались после того, как Афганистан обвинил Пакистан в проведении авиаударов по его столице Кабулу 10 октября. Как утверждает афганская сторона, во время атак никто не пострадал.

Ударам предшествовали столкновения между пакистанской армией и боевиками группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан": Исламабад утверждает, что террористы действуют с территории Афганистана, зато Кабул это отрицает. В пятницу Пакистан сообщил о гибели 11 солдат в боях, на следующий день пакистанский "Талибан" взял на себя ответственность за нападения, в которых погибли 20 сотрудников служб безопасности и трое мирных жителей.

Неназванный представитель сил безопасности Пакистана заявлял, что целью авиаудара по Кабулу стало транспортное средство, которым пользовался глава пакистанского Талибана Нур Вали Мехсуд. Однако неизвестно, выжил ли боевик.

Вечером 11 октября, в ответ на воздушные удары по своей столице, пограничные силы афганского Талибана на востоке "вступили в тяжелые столкновения с пакистанскими силами в различных приграничных районах", говорится в заявлении армии Афганистана.

Собеседник в Талибане сообщил телеканалу Al Jazeera, что бои идут в семи приграничных провинциях, передает ресурс Clash report.

