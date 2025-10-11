Між Пакистаном та Талібаном розпочались важкі бої у прикордонні – відео
Пакистанські військові (Ілюстративне фото: RAHAT DAR / EPA)

Ввечері у суботу 11 жовтня спалахнули важкі сутички на кордоні силами безпеки Пакистану та терористичного угрупування Талібан, яке контролює Афганістан, заявили посадовці обох країн. Про це повідомив телеканал Al Arabiya з посиланням агенцію AFP.

Бої розпочались після того, як Афганістан звинуватив Пакистан у проведенні авіаударів по його столиці Кабулу 10 жовтня. Як стверджує афганська сторона, під час атак ніхто не постраждав.

Ударам передували сутички між пакистанською армією та бойовиками угрупування "Техрік-е-Талібан Пакистан": Ісламабад стверджує, що терористи діють з території Афганістану, натомість Кабул це заперечує. У п'ятницю Пакистан повідомив про загибель 11 солдатів у боях, наступного дня пакистанський "Талібан" взяв на себе відповідальність за напади, в яких загинули 20 співробітників служб безпеки та троє мирних жителів.

Неназваний представник сил безпеки Пакистану заявляв, що ціллю авіаудару по Кабулу став транспортний засіб, яким користувався очільник пакистанського Талібану Нур Валі Мехсуд. Однак невідомо, чи вижив бойовик.

Ввечері 11 жовтня, у відповідь на повітряні удари по своїй столиці, прикордонні сили афганського Талібану на сході "вступили у важкі сутички з пакистанськими силами в різних прикордонних районах", йдеться у заяві армії Афганістану.

Співрозмовник у Талібані повідомив телеканалу Al Jazeera, що бої йдуть у семи прикордонних провінціях, передає ресурс Clash report.

У соцмережах ширяться відео, як стверджується, з місця подій:

