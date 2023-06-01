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Пентагон закупить для України зенітні установки Gepard на понад $118 млн

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 11:55
Пентагон закупить для України зенітні установки Gepard на понад $118 млн - Фото
ЗСУ Gepard (Фото: US Army)

Пентагон уклав контракт на понад $118 млн з американською оборонною компанією Global Military Products для закупівлі та постачання Україні зенітних самохідних установок Gepard. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Міноборони США.

Кількість установок, яку планують придбати, у відомстві не уточнили.

Згідно з умовами, Gepard мають прийти до України до 30 травня 2024 року.

Крім того, 31 травня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $300 млн. Туди увійшли боєприпаси для систем HIMARS та Patriot та інше озброєння. LIGA.net опублікувала повний список.

  • У липні 2022 року повідомлялося, що Німеччина знайшла виробника боєприпасів для "гепардів" у Норвегії.

Читайте також: Шольц пообіцяв посилити ППО України боєприпасами. Але лише у серпні — потрібне виробництво

Мілана Головань
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війнавійськова допомогаGepard
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