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Пентагон закупит для Украины зенитные установки Gepard на сумму свыше $118 млн

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 11:55
Пентагон закупит для Украины зенитные установки Gepard на сумму свыше $118 млн - Фото
ВСУ Gepard (Фото: US Army)

Пентагон заключил контракт более чем на $118 млн с американской оборонной компанией Global Military Products для закупки и поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard. Соответствующее сообщение появилось на сайте Минобороны США.

Количество установок, которые планируется приобрести, в ведомстве не уточнили.

Согласно условиям Gepard должны прийти в Украину до 30 мая 2024 года.

Кроме того, 31 мая США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $300 млн. Туда вошли боеприпасы для систем HIMARS и Patriot и другое вооружение. LIGA.net опубликовала полный перечень.

Читайте также: Шольц пообещал усилить ПВО Украины боеприпасами. Но только в августе – нужно производство

Милана Головань
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войнавоенная помощьGepard
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