Пентагон закупит для Украины зенитные установки Gepard на сумму свыше $118 млн

Пентагон заключил контракт более чем на $118 млн с американской оборонной компанией Global Military Products для закупки и поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard. Соответствующее сообщение появилось на сайте Минобороны США.

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Количество установок, которые планируется приобрести, в ведомстве не уточнили.

Согласно условиям Gepard должны прийти в Украину до 30 мая 2024 года.

Кроме того, 31 мая США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $300 млн. Туда вошли боеприпасы для систем HIMARS и Patriot и другое вооружение. LIGA.net опубликовала полный перечень.

В июле 2022 года сообщалось, что Германия нашла производителя боеприпасов для "гепардов" в Норвегии.

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