Підозрюваному у підриві Tesla Cybertruck біля готелю Трампа допомагав ChatGPT

Фото: Поліція Лас-Вегаса/ЕРА

Поліція Лас-Вегаса повідомила, що підозрюваний водій електричного пікапа Tesla Cybertruck, який вибухнув 1 січня біля готелю Trump International, використовував генеративний штучний інтелект ChatGPT для підготовки злочину. Про це пишуть CNN та Reuters.

"У нас є чіткі докази того, що підозрюваний використовував штучний інтелект ChatGPT для планування атаки. Це перший відомий мені випадок у США, коли ChatGPT використовувався для допомоги людині у створенні конкретного пристрою", – заявив шериф поліції Лас-Вегаса Кевін Макмахілл.

За його словами, підозрюваний також за допомогою ChatGPT намагався визначити кількість вибухівки, необхідної для здійснення вибуху.

У відповідь на заяву поліції компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, у коментарі для Axios зазначила, що "прагне до відповідального використання інструментів штучного інтелекту" і що їхні "моделі розроблені так, щоб відмовлятися від шкідливих інструкцій".

"У цьому випадку ChatGPT надав інформацію, яка вже була у відкритому доступі в інтернеті, і попередив про небезпеку шкідливих та незаконних дій", — наголосили в OpenAI.

1 січня у Лас-Вегасі біля готелю Trump International вибухнув і спалахнув Tesla Cybertruck.

2 січня Ілон Маск припустив, що вибух Cybertruck у Неваді та теракт з Ford у Новому Орлеані пов'язані.

Поліція Лас-Вегаса встановила особу водія авто Tesla Cybertruck. Ним виявився військовослужбовець.